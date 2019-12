Carrús y Sector V: los barrios que más ayudas piden para pagar el IBI en Elche

La concejala de Gestión Financiera, Patricia Macià, ha anunciado esta mañana en rueda de prensa que el Ayuntamiento ha recibido 7.600 solicitudes de ayudas para el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) 2018. "Se trata de una ayuda de 150 euros con la que se pretende facilitar a las familias en situación de vulnerabilidad el pago de la factura de este tributo", ha señalado Maciá, quien ha indicado que "del total de las solicitudes 6.691 han sido estimadas, 785 desestimadas y 176 están en fase de requerimiento". Macià ha recordado que "para este tipo de ayudas la concejalía cuenta con una partida de un millón de euros, 400.000 más que el año pasado".

Por su parte, la edil ha explicado que los principales motivos de las desestimaciones se deben a que los solicitantes superan los límites de ingresos, no están empadronados en la vivienda o porque el valor catastral supera los 60.000 euros. Estos datos, según ha destacado Patricia "ayudan a la concejalía a ajustar más la campaña informativa dirigidas a los ciudadanos sobre el IBI de cara al próximo año, con el objetivo de que las personas se informen de si pueden o no hacer la solicitud de acuerdo a los requisitos."

Según ha informado la concejala, el 27,84% de los requerimientos no se encuentran al corriente de la Agencia tributaria, el 26% porque no han acreditado la titularidad y el 23 % porque no se encuentra al corriente con el Consistorio y ha añadido que "si estas familias subsanasen estas cuestiones se procedería a estimar la solicitud y a pagarles la ayuda".

En cuanto a las solicitudes por edad de los solicitantes, el 23% corresponden a personas entre 41 y 50 años, el 21,29% a personas de 61 a 70 años y el 19, 5% a personas de 51 a 60 años. También se han presentado 105 solicitudes de ciudadanos de 91 a 100 años.

Por valor catastral el 61% de las solicitudes presentadas han sido de viviendas de valor catastral de entre 20.000 y 40.000 euros. Y por código postal y calles la concejalía ha estimado que en primera posición de solicitudes se encuentra el barrio de Carrús, seguido del Sector V. La edil de Hacienda ha señalado que son las zonas que más ayudas piden porque son las más pobladas y lo ha desvinculado con el estudio que apunta a Carrús como el barrio más pobre de España.

Las calles que más ayudas han reclamado han sido por orden: Capitán Gaspar Ortiz, Capitán Baltasar Tristany y Capitán Antonio Mena.

Además, Macià, ha subrayado que se han pagado todas las solicitudes estimadas al IBI en cuestión de dos meses y medio. Asimismo, ha agradecido el enorme trabajo que realizan los empleados municipales de la concejalía.