El Consell da el visto bueno a la construcción de un camping ecológico y deportivo en Santa Ana

La empresa alegará contra las exigencias de la Administración, que le ha requerido un control del consumo de agua y más espacios libres.

El camping ecológico deportivo que una empresa quiere construir en la pedanía ilicitana de Santa Ana ha logrado el visto bueno de la Generalitat Valenciana tras más de un año de tramitación. La Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica ha dado luz verde a la declaración de impacto ambiental de este proyecto que aspira a crear zonas de acampada para más de 3.000 personas, cuatro campos de fútbol, tres piscinas, restaurante, zonas de aparcamiento, pistas deportivas, entre otros equipamientos.

Eso sí, el Consell ha puesto condicionantes a la empresa (grupo Mundosol de Gestión) para poder seguir adelante con la iniciativa que lleva tratando de hacer realidad desde 2011 con una inversión prevista de 20 millones de euros.

En primer lugar, le pide un control del consumo anual del agua y que no supere la cantidad solicitada a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. La distribución del camping deberá contar con una interpretación de la normativa municipal y deberá respetar las franjas de protección en prevención de incendios y de accidentes de tráfico.

También le exige el Consell el control de los desplazamientos realizados por los usuarios del camping y que al menos un 5% de las parcelas totales se queden libres de acampada para dotar de calidad ambiental a la actividad, entre otros requerimientos.

Desde la promotora confirmaron ayer que este trámite supone que el proyecto pueda seguir avanzando y que la licencia de obras y de aperturas que debe conceder el Ayuntamiento estaba pendiente de esta declaración de impacto ambiental que se ha alargado más de lo esperado.

No obstante, también reconocieron desde la empresa que no comulgan con todas las peticiones que le ha hecho la conselleria, dirigida por Mireia Mollà, por lo que presentarán alegaciones, sin precisar, no obstante, con qué exigencias chocan.

De cualquier manera, este trámite es todavía previo a la resolución administrativa que se adopte para la aprobación definitiva de la iniciativa, tal y como recogía ayer el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana. Desde que anunciaron el camping, la empresa también tuvo que hacer ajustes en el proyecto, además de superar estudios acústicos y de tráfico, entre otros trámites. Asimismo planteó alternativas de diseño para minimizar el impacto sobre el entorno y el paisaje, como reforestaciones.

Un año y medio



La aspiración de los promotores es que este alojamiento turístico se hubiera empezado a construir a finales del año pasado, tras haber sacado el Ayuntamiento de Elche a exposición pública el proyecto y el estudio de impacto ambiental. El plazo de ejecución previsto es de un año y medio para las primeras fases del complejo y un total de tres años para culminar el recinto al completo (cuatro fases).

El camping proyectado en suelo no urbanizable cuenta con una superficie de más de 384.100 metros cuadrados y se sitúa al norte del municipio, en la confluencia con Monforte del Cid y Alicante. En los terrenos elegidos existe disponibilidad legal y ofrecen compatibilidad urbanística, según el Consell, que considera que el acceso es correcto al estar situado cerca de la A-31. El objetivo es que el camping ecológico y deportivo tenga la categoría de cuatro estrellas y también contempla la creación de un carril bici.