Susi Díaz protagoniza una campaña contra los juguetes sexistas en Elche

La prestigiosa cocinera ilicitana Susi Díaz nunca regalaría una cocinita de juguete a una niña por el hecho de ser niña. Esta es la idea de la que parte una nueva campaña del Ayuntamiento de Elche contra los juguetes sexistas de cara a las compras navideñas. El concejal de Igualdad, Mariano Valera, la propia Susi Díaz y Juanan García, de la empresa que ha creado acción publicitaria, han presentado esta mañana esta campaña de concienciación.

"Queremos agradecer a Susi Díaz que haya accedido a protagonizar esta campaña con la que desde el Ayuntamiento queremos recordar que, a la hora de elegir los regalos de nuestros hijos, sobrinas, nietos o nietas, lo lógico es no deducir nada. O lo que es lo mismo, practicar, un año más, el 'nologismo': es navidad; es niña; no le regalo una muñeca, solo por ser niña", ha explicado Mariano Valera quien ha recordado que año pasado ya se trabajó en esta línea con una campana que contaba la historia de Andrea, una niña que convierte la tabla de planchar que le regalan en una tabla de skate.



"Y es que -ha señalado el concejal- no sólo hablamos de elegir bien sus juguetes, también de no intentar, a toda costa, que nuestros niñas y niñas sean en un futuro algo que no quieren ser. Y muchas veces ese futuro comienza cuando estamos en el pasillo de los juguetes de cualquier establecimiento".

Por su parte, Susi Díaz, ha asegurado estar encantada de poder protagonizar esta campaña y se ha mostrado convencida de que hay que dejar a los niños y niñas elegir aquellos juguetes que desean y no hacerlo condicionados por los catálogos o campañas publicitarias.

"Lo primero que hay que hacer es escuchar y si no hablan ver la tendencia de esos niños y niñas. Si una niña va a coger un camión de bomberos en el pasillo de los juguetes, pues un camión de bomberos. Creo que esta campaña es para reflexionar, para que cada niño reciba esta Navidad el juguete que realmente le gusta y no marcarles sin escucharles".

Mariano Valera ha indicado que esta campaña protagonizada por Susi Díaz se enmarca en las múltiples acciones que está llevando a cabo su concejalía y la Casa de la Dona para fomentar la igualdad real entre hombres y personas.

"Y una manera eficaz para eliminar estereotipos desde las edades más tempranas es utilizar juegos y juguetes no sexistas. De ahí la campaña IGUALES EN LA VIDA, IGUALES EN LOS JUEGOS que ya pusimos en marcha hace dos años y que repetimos este año con la edición de un decálogo orientativo para las familias que les puede ayudar a la hora de elegir los juegos y juguetes", ha explicado el concejal. Este folleto informativo se han distribuido en las Escuelas Infantiles, Colegios, Omacs, Centros Sociales y en grandes establecimientos de venta de juguetes.

"El objetivo de estas campañas es sensibilizar a las personas que a lo largo del año, pero de forma muy especial en las fiestas navideñas, regalan juegos y juguetes, que lo hagan desde una forma reflexiva, sin distinción de sexos, y valorando los juegos y juguetes que contribuyan al desarrollo de actitudes y comportamientos de cooperación, respeto a las diferencias y que fomenten relaciones de igualdad entre las niñas y los niños", ha apuntado Valera quien ha añadido que "la construcción de la identidad personal y social de las niñas y niños comienza desde los primeros años de vida, etapa en la que representa un papel muy importante la función educativa de los juegos".