Detenido un conductor ebrio y sin carné que causó un accidente y se dio a la fuga

La Policía Local de Elche detuvo este fin de semana a un conductor que causó un accidente en la avenida Ausias March, en el barrio de Carrús. El hombre no tenía ni carné de identidad, conducía bajo los efectos del alcohol y, tras colisionar con dos coches que estaban parados en un semáforo, abandonó el vehículo y se dio a la fuga. El conductor del vehículo contra el que impactó esta persona sufrió lesiones en el cuello a causa del golpe por detrás que lo empotró contra el vehículo que le precedía.

Sin embargo, lo más llamativo de este caso es que la Fiscalía de Elche imputa al conductor fugado un delito de abandono del lugar del accidente, un nuevo artículo introducido en el Código Penal hace apenas unos meses, que castiga a cualquier que abandone el lugar del accidente siempre que haya algún herido. Hasta ahora, en estos casos, la Fiscalía solía aplicar la petición de pena por un delito de omisión del deber de socorro. Sin embargo, este artículo del Código Penal establecía la necesidad de que la víctima quedase desamparada y en peligro manifiesto y grave, lo que en ocasiones no se da. Por ejemplo, cuando hay otras personas en el lugar que puedan auxiliarle o incluso si fallecía en el acto, pues no era posible socorrerla. De hecho, en este caso no se hubiera podido aplicar, ya que las lesiones que sufrió el joven en el cuello no eran graves, y estaba el conductor del otro vehículo implicado en el accidente, que podría haberle socorrido.

Este nuevo delito de abandono del lugar del accidente está castigado con penas que oscilan desde los seis meses a los cuatro años de prisión, más otros cuatro de retirada del carné si el causante del accidente lo ha hecho por una negligencia. En el caso de accidente fortuito, si el conductor abandona el lugar, la pena se reduce a una franja de entre tres y seis meses de prisión y retirado del permiso de conducción durante dos años.

El accidente ocurrió en la madrugada del viernes al sábado, alrededor de las 6.30 horas. Los cuatro ocupantes del vehículo que embistió a los otros dos turismos, abandonaron el lugar del accidente, dejando el coche abandonado y destrozado, pues no estaba para volver a circular, según fuentes cercanas al caso.

Fórmula matemática



A través de la matrícula y otros indicios los agentes localizaron al conductor horas más tarde y le realizaron la prueba de alcoholemia pertinente. A través de una fórmula matemática, los agente pudie ron determinar la tasa de alcohol en el momento del accidente, que era superior a la máxima permitida, y comprobaron que circulaba, además, sin carné, según trasladaron las mismas fuentes. La Fiscalía le imputará, por este último concepto, un agravante de reincidencia por volver a conducir sin permiso.

Pillado in fraganti mientras robaba en un vehículo



Agentes de la Policía Nacional de Elche han detenido a un hombre de 47 años que presuntamente acababa de robar en el interior de un vehículo tras fracturar la ventana de una de las puertas delanteras. Una patrulla nocturna observó que en el interior de una furgoneta se encontraba un hombre, al parecer, manipulando la guantera. Los agentes pudieron comprobar que dicho vehículo tenía la ventanilla delantera fracturada, por lo que detuvieron el coche policial para realizar las comprobaciones pertinentes. Este varón, al observar la presencia policial, salió del vehículo y huyó del lugar a la carrera, siendo interceptado por los agentes en las inmedicaciones.

Otras 9 actas por drogas y una de alcohol en una tarde



La Policía Local de Elche sancionó el pasado lunes a otra decena de conductores en los controles que instaló tanto en el Parque Empresarial de Torrellano como en el Aeropuerto de El Altet. En esta caso destacó el gran dato de positivos en cuanto a consumo de drogas, ya que nueve de los diez sancionados lo fueron por este motivo, según trasladaron fuentes de la Jefatura de la Policía Local. Además, uno de ellos realizó una doble infracción, pues además de dar positivo en el consumo de estupefacientes, conducía sin tener carné, ya que le había sido retirado con anterioridad por agotar todos los puntos. Los agentes destacaron que entre semana son más frecuentes las actas por drogas que por alcohol, cuyo consumo se focaliza más en el fin de semana. Además, los estupefacientes tardan días en desaparecer del organismo, y el alcohol horas.