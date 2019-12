Taxi gratis en la maratón de donación de sangre

El Centro de Congresos Ciutat d'Elx acoge el martes 17 de diciembre, de 09:30 a 21:30 horas, la XIII edición del maratón de donación de sangre 'Quiero ser solidario'; cita anual en la que colabora activamente la Concejalía de Sanidad Pública del Ayuntamiento de Elche y que tendrá un marcado carácter convivnecial con sorteos y regalos, animación musical y programas de radio y televisión.

Mariola Galiana, edil del Área, ha indicado que cualquier persona de 18 a 65 años, con un peso mínimo de 50 kilos, puede donar "siempre que no lo haya hecho en las últimas ocho semanas". Asimismo, ha llamado a los interesados a acudir "bien alimentados e hidratados", y que quienes tomen algún tipo de fármaco puede consultar in situ a los médicos del Centro de Transfusiones si son aptos o no para efectuar la extracción. Tras la misma, ha detallado la concejala, se brindará un almuerzo con fruta de la zona para "promover hábitos saludables y el producto local". Y aquellos donantes que lo deseen, podrán tomar un taxi de la Asociación de Radiotaxi de Elche, que los llevarán a sus domicilios gratuitamente.

Galiana ha recordado que España ocupa un lugar privilegiado en el ranking internacional de donación de órganos y que Elche es uno de los municipios más generosos y solidario de la Comunidad Valenciana en cuanto a sangre. Aun así, y en previsión de las celebraciones navideñas, la edil ha advertido que "no debemos bajar la guardia", pues los hospitales de la provincia necesitan tres centenares de unidades de sangre diarias de todos los grupos, especialmente 0- y 0+, para salvar vidas, por lo que ha insistido en convocar a la ciudadanía a acudir mañana al Centro de Congresos para "continuar siendo una de las ciudades más importantes de la región en número de donantes".