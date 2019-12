Cs lamenta que 14 millones del presupuesto de 2020 no se vayan a gastar

Cs lamenta que 14 millones del presupuesto de 2020 no se vayan a gastar Antonio Amorós

Ciudadanos (Cs) ha criticado hoy que el presupuesto de 2020, que aprobará mañana PSOE y Compromís, dejará 14 millones de euros sin ejecutar, una alta cifra que acabará en los bancos para pagar la deuda municipal.

La formación naranja que ya dijo que votaría en contra de las cuentas municipales por la subida de impuestos del 1,5% prevista para el año que viene ha dado a conocer esta mañana las propuestas que han planteado al ejecutivo local.

"Votar en contra de los presupuestos no significa que no podamos aportar propuestas y medidas que consideramos importantes para el municipio ilicitano", ha dicho el portavoz de Cs, Eduardo García-Ontivero, quien ha asegurado haber "trasladado muchas propuestas como la creación de zona azul para aparcar en el barrio de Altabix muy demandada por los comerciantes de la zona, la puesta en marcha de un plan para que nuestras playas sean accesibles todo el año y no solo en verano o una nueva ruta arqueológica íbera entre otras".

Mañana se celebra el pleno municipal sobre los presupuestos para el 2020 y según ya anunciado su portavoz "Ciudadanos votará en contra por considerar que el actual equipo de gobierno no realiza una buena gestión y prueba de ello es que subirá todos los impuestos, tasas y precios públicos y que 14 millones de ese presupuesto acabarán sin ejecutarse e irán a amortizar deuda de los bancos".