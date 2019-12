Sin luces a falta de 10 días para Navidad

Una campaña comercial clave. Comerciantes de la avenida de Novelda y Sector V denuncian el retraso en la instalación de la luces de Navidad. El modelo de gestión elegido para dotar a las calles de alumbrado, con una subvención de Comercio, provoca que las luces lleguen a esta zona más tarde que a otras zonas.

La polémica que ha generado en Alicante el retraso en la instalación e inauguración del alumbrado extraordinario de Navidad, también se vive en algunos barrios de Elche, donde los colectivos de comerciantes ven como el alumbrado que tiene como fin estimular la actividad económica durante esta campaña seguía sin funcionar esta semana, a diez días de Navidad.

Las quejas llegan de la zona de la avenida de Novelda y del barrio del Sector V, que este año han llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento para que la Concejalía de Comercio financie parte del coste de la iluminación navideña.

«Se ha colocado y empezado a funcionar el alumbrado que se ha instalado en calles como Nit de l'Albà, pero en la avenida de Novelda lo que se ha puesto es muy pobre y todavía no se ha puesto en funcionamiento», explicaba el presidente de la Asociación de Comerciantes de la Avenida de Novelda, Antonio Bernabeu, quien apuntaba que «esto ha generado muchas quejas entre los miembros de la asociación que todos los días me piden explicaciones». Una situación similar ha estado sucediendo esta semana entre los comerciantes del Sector V, que ayer veían cómo seguían instalando algunos arcos, con el fin de que, por fin, se ponga el marcha el alumbrado navideño un par de semanas después de que el Ayuntamiento celebrase el acto oficial del encendido de las luces en el centro de la ciudad.

El motivo por el que las luces de Navidad no se han puesto en funcionamiento en todas las calles a la vez obedece a que se trata de dos gestiones diferentes. Por un lado, está el alumbrado que contrata directamente el Ayuntamiento a través de la Concejalía de Fiestas y que abarca las calles de centro y Reina Victoria, así como las pedanías o vías que se han iluminado este año por primera vez, como es el caso de Jorge Juan y Blasco Ibañez. Este alumbrado es el que se ha puesto antes en funcionamiento.

Por otro lado, está la iluminación que ha financiado este año la Concejalía de Comercio, que abarca a las zonas del Sector V, avenida de Novelda, Diagonal y Nit de l'Albà. El edil de Comercio, Felip Sánchez, explicó que «el procedimiento para contratar la iluminación de estas zonas ha sido distinto, ya que no lo contrata el Ayuntamiento, sino las asociaciones de comerciantes, y no se ha podido encargar hasta que no se firmó el convenio para ayudarles a pagarlo hace dos semanas».

Según explicó el edil, «el hecho de que los convenios se firmaran hace dos semanas, y que desde entonces haya habido días de lluvia, es lo que ha retrasado la instalación en algunas calles, pero nos han informado que todo quedará listo y en funcionamiento este fin de semana».

Para evitar que el próximo año pase lo mismo, es decir, que el alumbrado navideño se ponga en funcionamiento a dos tiempos, la intención del Ayuntamiento es aprovechar que hay que volver a sacar a concurso el contrato de las luces para aumentar de forma considerable el número de calles, e incluir más zonas comerciales, de forma que se gestione todo a la vez. «Se trata de un tema que tenemos que resolver para evitar este tipo de molestias y que más calles comerciales se vean beneficiadas».

Para cuando llegue ese momento, dentro de un año, el Ayuntamiento también tendrá que atender las peticiones que llegan estos días de otros colectivos de comerciantes, como los de Altabix, donde la entidad que se ha creado recientemente reclama que «el alumbrado de Navidad también llegue a nuestras calles, y no se limite a las luces que se ponen en una palmera».