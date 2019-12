El insólito récord que ha batido Hawkers

Hawkers vendió una gafa de sol cada segundo durante el último Black Friday. Esta es la marca que ha conseguido batir la compañía ilicitana con su última campaña, en la que logró vender 90.000 unidades en una única jornada y 625.000 durante todo el tiempo que duró la campaña de descuentos que puso en marcha. El 25% de estas gafas de sol se vendieron en territorio nacional, mientras que el resto de la facturación se consiguió en los mercados de Europa, Estados Unidos, Sudamérica y Australia. En estos mercados el crecimiento de la firma de Elche ha sido de un 62% durante el último año.

La campaña de Hawkers para el Black Friday se desarrollo en todos los canales de la compañía: online, retail, redes sociales, marketing y medios de comunicación. La agresiva oferta de los ilicitanos se sustentaban en una promoción de 3x1 bajo el lema de "Móntate un trío". Algunos de estos lemas le han jugado más de una mala pasada a Hawkers y han avivado grandes polémicas en las redes sociales. Este fue el caso de su última campaña de Halloween, en la que cientos de clientes recibieron el siguiente SMS: "Hace dos noches te estuve siguiendo. Me gustaría pasar la eternidad contigo".

Muchas personas, en su mayoría mujeres, mostraron su enfado con este mensaje, ya que consideran que la empresa ilicitana está banalizando el acoso para hacer publicidad. "Ayer me llegó este SMS de Hawkers. Primero se me paró el corazón. Después me pareció lamentable. Y por último, me di de baja de todas sus newsletters por esta campaña tan asquerosa", denunciaba una usuaria de Twitter. "Al loro con la mierda de publicidad de Hawkers por sms. Hace dos noches te estuve siguiendo. Como si fuera tan raro que un cabrón lo hiciera. Casi vomito el desayuno. Mal gusto", comentaba otra usuaria en la misma red social. "¿Vosotros veis normal que me mandéis un sms publicitario diciendo que alguien me está siguiendo? Hasta que he visto que eráis vosotros me he asustado mucho. Dais vergüenza. Lo único que habéis conseguido es que me borre de vuestra base de datos y no os vuelva a comprar nunca", se puede leer en otro de los múltiples mensajes que circulan por las redes sociales condenando la campaña.

Con la primera frase, "Hace dos noches te estuve siguiendo", el sms de Hawkers busca llamar la atención. A ello le sigue una segunda frase, "Me gustaría pasar la eternidad contigo", que muchos identifican con el acoso. El sms termina con un "¿Pillamos 2x1 en Hawkers Halloween? ¡Compra ya!" seguido de un enlace a la página web de la empresa de Elche y otro para dar de baja la publicidad.