La CHS aprueba mantener las restricciones al regadío al continuar la sequía

La Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), organismo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica, se ha reunido esta mañana y ha apoyado mantener las restricciones al regadío. En estos momentos, se considera que las circunstancias no han mejorado lo suficiente como para eliminar las restricciones aprobadas de la última Junta de Gobierno, por lo que se acuerda mantener la reducción global del consumo en un 18% con las siguientes reducciones a los distintos tipos de aprovechamientos: un 24% de los derechos concesionales a los aprovechamientos no tradicionales del sistema de los ríos Segura, Mundo y Quipar que no tengan la consideración de regadíos tradicionales anteriores al año 1933 y un 15% de los derechos concesionales a todos los aprovechamientos de aguas del sistema de los ríos Segura, Mundo y Quipar que tengan la consideración de regadíos tradicionales anteriores a 1933, fijándose para febrero una nueva reunión que verifique si se debe mantener dicha reducción o modificarse.

Durante la reunión se ha informado de la situación hídrica de la cuenca, cuyo Índice de Estado Global se encuentra en Alerta por sequía. El año hidrológico 2018-2019 acabó en Alerta debido a las escasas aportaciones de invierno de 2019. Las precipitaciones de principios de año hidrológico 2019-2020 han llevado al indicador a mostrar una tendencia positiva, si bien aún se encuentra en Alerta. El comienzo del año hidrológico se ha caracterizado por fuertes precipitaciones que han mejorado las existencias hasta un valor de 136 hectómetros cúbicos (hm3) en las presas de las cabeceras de los ríos Segura y Mundo a 8 de diciembre de 2019, pero que aún no permiten garantizar la atención de demandas con normalidad durante el año hidrológico en curso. No obstante, respecto a la demanda de abastecimientos a la población, se considera que ya no hay riesgo para garantizar esta demanda durante el presente año hidrológico.

Los embalses de la cuenca contienen 318 hm3 y se encuentran al 28% de su capacidad. Estos datos han sido comunicados a los miembros de la Junta de Gobierno, compuesta por representantes de la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y los usuarios de la Confederación.



Desembalses

En cuanto a desembalses, los dos primeros meses del año hidrológico han superado las previsiones de la Comisión de desembalse, alcanzando los 23,2 hm3 en octubre y los 19,1 hm3 en noviembre, superiores a los 12 hm3 previstos para cada uno de los meses en la curva de desembalse objetivo. Estos desembalses han estado muy condicionados por el desembalse de Santomera, obligado por sus normas de explotación, y que ha requerido a su vez un desembalse de cuenca superior al habitual para paliar el exceso de salinidad del agua proveniente del citado desembalse. Esta situación se ha prolongado hasta el pasado 2 de diciembre, fecha en la que cesó el desembalse de Santomera.

No computar volúmenes

La Junta ha estudiado la petición de las Comunidades de Regantes de la vega baja en el sentido de que no se compute los volúmenes captados en los meses de octubre y noviembre por su mala calidad, así como que se eximan del pago del canon de regulación, una vez debatido, la Junta ha acordado a la vista del informe de Comisaria de Aguas reducir los consumos a valores de 2,373 en octubre y a 3,41 hm3 en noviembre. En cuanto a la exacción del canon el presidente ha informado que eso no es competencia de la Junta de Gobierno, que trasladaría dicha solicitud al Ministerio.



Tarifa por utilización de conducciones y elevaciones a la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena

La Junta ha sido informada por el Director Técnico del cálculo de la nueva tarifa de utilización que se aplicara a las conducciones y elevación a la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, en ella se distinguen dos tramos en función del tipo de agua que discurra por la misma y las distancia del transporte hasta el punto de toma en el canal. La Junta ha tomado razón de la propuesta de la siguiente tarifa, 0,16464 €/m3 para los volúmenes suministrados desde la elevación del Albujón y de 0,04 €/m3 para los procedentes solo de la EDAR de San Pedro del Pinatar, a dichas cantidades se debe añadir la tarifa por el peaje por las infraestructuras del Postrasvase Tajo-Segura.



Tareas de inspección en el Campo de Cartagena

En la Junta de Gobierno también se ha informado de las tareas de inspección que está llevando a cabo el organismo de cuenca en el entorno del Mar Menor, que está sufriendo un grave problema medioambiental. En lo que llevamos de 2019, la CHS ha remitido a la Dirección General de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura y a la Dirección General del Mar Menor de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Región de Murcia, para su restitución a las condiciones naturales (secano o vegetación), un total de 78 expedientes, que se corresponden con 1.157,79 ha. denunciadas.

Por los representantes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se solicitó a la Junta de Gobierno que existiera más coordinación entre ambas administraciones, acordándose que técnicos de la Comisaria de Aguas se pondrán en contacto con técnicos de la Consejería para que la documentación que sea remitida por la CHS, a la Consejería reúna los requisitos necesarios para una rápida tramitación administrativa.

Para reforzar los medios materiales y humanos en estas tareas de inspección, especialmente en el entorno del Mar Menor, se ha tramitado una encomienda a Tragsa (28 efectivos para el total de la cuenca, de los que 18 corresponden al Mar Menor). De esta forma se duplican los efectivos en la vigilancia, inspección y propuesta de sancionador, en su caso, en la zona del Mar Menor. Se han creado dos grupos de trabajo, el primero dedicado a inspección de desalobradoras y pozos ilegales, y el segundo a superficies de riego ilegales.



Obras de emergencia y otros proyectos

La Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Segura también ha sido informada del plan de inversiones previsto, detallándose las obras de emergencia que está realizando el organismo de cuenca y que han permitido recuperar la capacidad hidráulica de algunos cauces de la demarcación y reforzar infraestructuras del postrasvase dañadas por la DANA del pasado mes de septiembre. La CHS está ejecutando obras por un importe de 46,6 millones de euros. Los trabajos consisten en la estabilización de las motas del río Segura y la adecuación del cauce a su estado previo. Asimismo, se está trabajando para conseguir la recuperación de la capacidad hidráulica de todas las ramblas que se vieron afectadas por la DANA en toda la cuenca y se está actuando en los canales del postrasvase, especialmente en el de la Margen Izquierda que como todos saben sufrió una rotura como consecuencia de la DANA. También se están llevando a cabo obras de reparación en las presas de Santomera, Ojós, La Cierva y La Pedrera.



Nuevas sedes de la CHS en la cuenca

El Presidente ha informado a la Junta de Gobierno que el próximo día 18 se inaugurara la primera sede de la CHS fuera de Plaza Fontes en concreto en la localidad almeriense de Pulpi, en los próximos meses se irán inaugurando sucesivamente las nuevas sedes en las provincias de Albacete y de Alicante, cuando finalicen las obras de adaptación que se iniciaran en los próximos días, en concreto en los municipios de Hellín y Orihuela. El Presidente ha agradecido a los ayuntamientos de Pulpi, Hellín y Orihuela la cesión de locales para instalar las nuevas sedes.