Dos niños en la UCI y 11 más ingresados en hospitales por un brote de bronquiolitis

La dolencia afecta, sobre todo, a los menores de dos años y es muy contagiosa.

La provincia ha registrado en los últimos días un aumento de casos de bronquiolitis aguda que ayer mantenía hospitalizados a 13 niños en los hospitales General de Elche y General de Alicante. Dos de ellos permanecían en la UCI neonatal debido a su corta edad. A otros dos niños se les dio ayer a mediodía el alta después de haber permanecido días ingresados en el Hospital General de Elche y a otro en Sant Joan. En el hospital Virgen de los Lirios de Alcoy también han tenido ingresado esta semana a un bebé de dos meses por esta enfermedad y ya se le ha dado de alta.

Aunque la situación de ninguno de los niños reviste gravedad, el responsable de Pediatría del Hospital General de Elche, José Pastor, destaca que este año la enfermedad está siendo algo más intensa que otros años. De hecho, cuatro de los niños ingresados esta semana en Elche han necesitado de soporte respiratorio no invasivo para no desarrollar apneas respiratorias. La afluencia a los servicios de Urgencias también está siendo importante en los últimos días, según han destacado los distintos pediatras consultados por este periódico. La mayoría de los casos atendidos se pueden manejar en casa. «Sólo se suele ingresar a los bebés que han sido prematuros o a los que tienen una cardiopatía o un problema pulmonar», explica Pastor.



Aguda

Desde la semana pasada España está viviendo el pico de máxima incidencia de bronquiolitis aguda, que afecta principalmente a los bebés, y está previsto que se prolongue, al menos, 6 semanas más, según ha informado la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría, integrada en la Asociación Española de Pediatría.

La bronquiolitis es una infección respiratoria aguda de vías las inferiores y la mayoría de los casos están provocados por el llamado virus respiratorio sincitial. Esta enfermedad afecta sobre todo a los niños por debajo de dos años y es la causa más frecuente de hospitalización pediátrica. Los síntomas son tos, mucosidad nasal, fiebre y dificultad respiratoria que puede durar entre dos y tres semanas. La Sociedad Española de Urgencias de Pediatría estima que aproximadamente un 20% de los niños tendrá un episodio de bronquiolitis en su primer año de vida. Se trata de una enfermedad muy contagiosa, que obliga a que los menores ingresados por la misma estén aislados del resto para evitar contagios. El pediatra José Pastor recuerda que la mayor parte de los contagios suelen darse entre hermanos. «Lo habitual es que el hermano mayor tenga el virus, pero sólo presente mocos, y se lo contagie al hermano más pequeño».

Desde la Conselleria recuerdan que esta enfermedad normalmente se da de forma previa a la gripe, «de hecho aún no se están viendo casos de gripe». Cuando aparece la gripe, la bronquiolitis desaparece, «es el ciclo habitual de las patologías respiratorias en invierno que se dan especialmente en niños». Al tratarse de una enfermedad producida por virus, añaden desde la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría, no tiene tratamiento, y los medicamentos que se utilizan para el asma no son útiles en la bronquiolitis aguda, a pesar de que ambas enfermedades tengan algún parecido. «Las medidas más eficaces son aquellas que incrementen el confort del niño, como la limpieza de las secreciones nasales y la administración de antitérmicos cuando exista fiebre. La curación se produce en 2 a 3 semanas y únicamente los niños que son hospitalizados, necesitarán ayuda con aparatos para respirar mejor», señala la sociedad científica.

Actualmente, a los bebés prematuros o que sufren cardiopatías o enfermedad pulmonar se les administra un tratamiento mensual a base de anticuerpos monoclonales para protegerle frente a este virus. Precisamente, el Hospital General de Elche está participando en un ensayo clínico para probar un nuevo tratamiento que se administraría una vez cada cinco meses en lugar de una vez al mes, como hasta ahora.