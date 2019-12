50 días de protesta educativa en Las Bayas

Las concentraciones empezaron en septiembre y los padres dicen que seguirán hasta que tengan aulas dignas.

La paciencia de la comunidad educativa de Las Bayas llegó a su límite el pasado mes de septiembre. Después de más de una décadas esperando el proyecto para ampliar el colegio público y acabar con la presencia de barracones, y teniendo en cuenta las deficiencias que salieron a la luz en los barracones con la gota fría, la Asociación de Madres y Padres del colegio de Las Bayas decidió iniciar protestas diarias para exigir a las administraciones más agilidad en la búsqueda de una solución definitiva a la falta de espacios.

La primera protesta se llevó a cabo el 23 de septiembre unos minutos antes del inicio de las clases, a las 8.55 horas, y desde entonces se ha ido repitiendo todas las jornadas lectivas, y así seguirán, explicaron desde el colectivo de padres, hasta conseguir un nuevo edificio para el colegio, con el que se ponga fin a la falta de aulas para los alumnos. En la actualidad están en barracones un grupo de Infantil, y los de 4º,5º y 6º de Primaria.

Así han ido pasando los días, uno tras otro, y los ánimos no han decaído entre las familias, que todas las mañanas mantienen su protesta, hasta llegar, ayer, a la que fue la número 50.

«Nuestro objetivo es tener un colegio en condiciones óptimas y por eso queremos seguir protestando hasta que nuestros hijos tengan clases dignas», explicaron desde la AMPA de Las Bayas, donde siguen de cerca las gestiones que se llevan a cabo desde la Conselleria de Educación y el Ayuntamiento de Elche, para acabar con un problema que se ha alargado hasta el punto de que algunas de las aulas prefabricadas en las que se dan clase han llegado al final de su vida útil.

Es en este tema en el que se está trabajando ahora, en dar con una ubicación para instalar nuevas aulas prefabricadas, que sustituyan a las actuales durante el tiempo que dure la obra, que está incluida en el Plan Edificant, que gestiona el Ayuntamiento de Elche con la financiación del Consell.

Primero se trató de trasladar las clases a un solar próximo al centro, y después el Ayuntamiento decidió proponer su instalación en el polideportivo de la pedanía, separando el colegio en dos.

Trámites que, aunque signifiquen avances en la gestión del proyecto, no han hecho que las familias dejen de protestar cada mañana antes de que arranquen las clases. «Barracones fuera ya», «Queremos instalaciones dignas», «No más promesas», o «Plan Edificant ya», son los lemas de las pancartas con las que las familias acuden cada mañana al colegio, algunas de ellas con el respaldo de representantes políticos de varios partidos, para dejar constancia, a través de las imágenes, de que su lucha no acaba, y que tienen intención de seguir recordando cada día que no quieren más barracones, que lo que quieren es «un colegio digno».