El equipo de gobierno propone solo a Ciudadanos y PP incorporar sus iniciativas a los presupuestos

El equipo de gobierno ha iniciado la cuenta atrás para dar luz verde a los presupuestos municipales de 2020 el próximo 17 de diciembre en el último pleno municipal del año. PSOE y Compromís reunieron ayer a dos de los tres partidos de la oposición (PP y Ciudadanos) con la intención, según explicaron, de recabar sus propuestas antes de cerrar el borrador de las cuentas.

El encuentro, que se mantuvo con cada grupo por separado y que no incluyó a Vox, es la antesala de la aprobación del documento económico en la junta de gobierno de mañana. Después está previsto que el ejecutivo local convoque el día 10 de diciembre al Consejo Social de la ciudad para exponerle las cuentas y el 12 será la comisión de Hacienda previa al pleno.

Desde el ejecutivo local aseguraron que van a valorar las sugerencias presentadas por Ciudadanos para su inclusión en los presupuestos. Aplaudieron, además, «el talante constructivo» de la formación naranja y lamentaron que la única propuesta del PP haya sido una bajada generalizada de impuestos, algo que PSOE y Compromís rechazan, ya que el debate de la actualización de ordenanzas fiscales se produjo en octubre y está aprobado y cerrado.

Por su parte, la oposición no valoró de la misma forma las reuniones que el ejecutivo local. El portavoz adjunto del PP, José Navarro, lamentó que los representantes del gobierno municipal les esperaran con una «libreta en blanco», criticó que no les informaran sobre cifras, ni inversiones en concreto y reprocharon al equipo de gobierno que les convocaran «solo con un día de antelación». Los populares supeditaron, además, su apoyo a los presupuestos municipales a ese descenso de la presión fiscal.

Desde Ciudadanos tacharon de «decepcionante» el encuentro al no haberles dado acceso a ningún documento. «Fue una primera toma de contacto y hablamos sin concretar nada», lamentó Cs, desde donde aseguraron también que no aportarán nada por escrito hasta que no conozcan el contenido del presupuesto.

No obstante, PSOE y Compromís no necesitan en este mandato el apoyo de ningún partido de la oposición, al contar con mayoría absoluta, lo que les da vía libre para sacar adelante el presupuesto municipal.