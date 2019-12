El PSOE de Elche denuncia un nuevo ataque fascista en su sede

La sede del PSOE de Elche ha amanecido con nuevas pintadas en la fachada con mensajes como "vende patrias" o "arriba España" así como los símbolos de la Falange.

El PSOE ilicitano ya sufrió otras pintadas en la noche del viernes con una simbología similar que fue subsanada a la mañana siguiente tachando estos mensajes. Pero nuevamente hoy han amanecido con nuevos mensajes que desde la Comisión Ejecutiva del PSOE ilicitano han querido denunciar públicamente.

El portavoz de la Comisión Ejecutiva Municipal, Vicente Agulló, ha querido manifestar que "condenamos este tipo de manifestaciones que buscan únicamente amedrentarnos por parte de colectivos fascistas que encuentran en las pintadas y el ataque a nuestra sede la cobardía de quien no tiene otro tipo de argumentos" añadiendo que "por supuesto que no van a conseguir que este partido, de 140 años de existencia, se deje intimidar por estos individuos".

Agulló afirmaba que "ante el ataque del pasado viernes no quisimos darle mayor importancia y fue repintado encima de esos mensajes, pero en esta segunda vez no queremos dejar de condenarlo y denunciarlo públicamente. No queremos que se vuelva a repetir".

Vicente Agulló ha señalado que "cualquier demócrata convencido, cualquier partido democrático, debe condenar este tipo de manifestaciones" indicando que "la ultraderecha y los que la apoyan están muy nerviosos al ver que hay posibilidades reales de que España, nuestro país, tenga un Gobierno de izquierdas y progresista encabezado por el Presidente Pedro Sánchez".