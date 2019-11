Contra la basura en los huertos

Unos cincuenta voluntarios de la ciudad e incluso de la provincia han aprovechado hoy el 19 aniversario del Palmeral de Elche como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad para limpiar algunos de los huertos urbanos como el de Felip, Les Portes Encarnades y La Veleta. La plataforma Volem Palmerar inició la iniciativa aunque se sumaron usuarios de otras entidades como la Asociación de vecinos de El Raval, Àgora d'Elx, Fridays For Future, Plugging RRevolution, Afotartec y Estación Phoenix, además de Alonis, Apelx y Ventana Verde.

A pesar de que el trabajo ha estado bien coordinado, finalmente no han podido limpiar toda la superficie que al inicio de la jornada estaba prevista porque, ante la sorpresa de los voluntarios, había una gran cantidad de basura en los huertos. Al mediodía llenaron una furgoneta con bolsas repletas de todo tipo de objetos y residuos, desde litronas de cerveza hasta restos de electrodomésticos, colchones, pelotas de tenis, colillas, y fueron transportados al punto limpio.

Según Susi Gómez, presidenta de Volem Palmerar, esta limpieza sólo era un gesto para que el ciudadano se sienta más cercano de los huertos y "los hagan suyos", ya que señalan que la lucha debe continuarla para reducir los actos incívicos de algunos usuarios. Además, desde la plataforma indican que con esta actividad el compromiso que tienen es el de concienciar a los ilicitanos de que "si queremos un palmeral del que sentirnos orgullosos, limpio, vivo, con uso agrícola, con su interior y su entorno de protección libre de edificaciones y de usos ajenos a los huertos, hemos de poner manos a la obra, porque las administraciones públicas, es decir, la GVA y, sobre todo, el Ayuntamiento de Elche, no saben, no pueden o no quieren hacerlo. Y no hay más que acercarse a los huertos para comprobarlo".