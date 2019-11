Sesenta alicantinos desafían al Gobierno y viajan hoy a los campamentos saharauis

El riesgo de atentados terroristas en el Sáhara que ha lanzado esta semana el Ministerio de Asuntos Exteriores no ha frenado a un grupo de sesenta alicantinos que sale esta tarde desde el aeropuerto Alicante-Elche hacia Orán para dirigirse, después, hacia los campamentos de refugiados, donde estarán una semana.

La expedición, organizada por la Delegación Saharaui de Alicante, no solo mantiene sus planes, si no que manifiesta abiertamente que "no nos creeemos esta maniobra del Gobierno para invisibilizar el problema de los refugiados". Así de contundente se ha expresado Ángela Carrillo desde Elche, donde ha insistido en que "nuestro viaje humanitario se mantiene tal cual, no ha cambiado nada, ya que no es la primera vez que nos encontramos con esta situación, que pensamos que obecede a amenanzas de Marruecos al Gobierno español".

El grupo que sale esta tarde desde El Altet tiene varias misiones en Tinduf. Visitar a los niños que durante el verano se desplazan a España dentro del programa "Vacaciones en paz", y colaborar y realizar seguimiento a varios programas humanitarios. "Es importante ver los problemas que hay allí para ayudar a solucionarlos", decía esta mañana Ángela Carrillo, que insistía en que "la experiencia nos dice que son muchas las ocasiones en las que los gobiernos de España han traicionado al pueblo saharaui, y esta es una más, por eso nosotros no vamos a dejar de ir".