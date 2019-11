El PP defiende que el ejecutivo de Elche miente con respecto a las inversiones

El portavoz del Grupo Municipal Popular de Elche, Pablo Ruz, ha declarado que lo que esta ocurriendo en Hacienda "con este equipo de gobierno es muy grave, y no solo por el grado de ejecución presupuestaria, en torno al 14%, sino porque pretenden hacernos creer a los ilicitanos que de aquí a final de año van a cumplir con todos los proyectos comprometidos. Y esto es mentira".

"Tenemos un equipo de gobierno que miente con una desfachatez sin precedentes en la historia de este Ayuntamiento; que vive instalado en la propaganda sin ningún rubor y que utiliza la institución como una mera plataforma de marketing electoral", ha añadido el edil.

El concejal ha manifestado que a 30 de septiembre el nivel de ejecución de inversión "era el 9.70% y, según supimos ayer, a 25 de noviembre es del 14,5% y con estos datos pretenden hacernos creer que van a cumplir con todo en un mes. ¿Pero en qué mundo viven? ¿Por qué no se ponen a trabajar de una vez y se dejan la propaganda?".

"De manera continuada se han ido aprobando planes de inversión de los que no se ha cumplido prácticamente nada. En enero aprobamos inversiones tales como los accesos a La Marina y El Altet, el campo de césped de La Hoya, la remodelación de la avenida de la Libertad, la construcción de un polideportivo adaptado, la regeneración de la fachada este del barrio de Carrús, y varias inversiones más. De todo esto no se ha hecho nada", manifiesta Ruz, quien añade que en abril "aprobamos un plan de inversiones financieramente sostenible como la pasarela de Altabix, el carril bici, el centro sociocultural de Torrellano, de El Altet y de Arenales, el intercambiados del Hospital General, la rehabilitación de la calle Andreu Castillejos, la creación de huertos urbanos, la renovación de la oficina de turismo etc, y tampoco se ha hecho nada".

Ruz ha señalado que el equipo de gobierno "ante la labor que hacemos como oposición, nos ataca y lo hace porque decimos la verdad, porque somos el único grupo político que está denunciando sistemáticamente los incumplimientos de este equipo de gobierno incapaz e instalado en la falta de la verdad".

"Que no han sido capaces de cumplir con lo prometido no es un hecho subjetivo, es la realidad . Y que van a ser incapaces de cumplir de aquí a fin de año es una realidad aún más grave", según se indica en la nota de prensa hecha pública hoy.

Finalmente, Pablo Ruz ha expresado que en la labor de oposición que tienen que hacer, "denunciamos la parálisis en la que viven instalados y lo hacemos solos, como ayer quedado demostrado en el Pleno, pero seguiremos denunciando, reivindicando y exigiendo que se trabaje por los ilicitanos y por Elche".