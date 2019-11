¿Buscas trabajo? La UMH de Elche publica su oferta de empleo público

La Universidad Miguel Hernández de Elche ha aprobado la oferta de empleo público para el año 2019 de plazas de personal funcionario de administración y servicios, de conformidad con la tasa de reposición autorizada y ha ordenado su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Las convocatorias y sus bases de los procesos selectivos correspondientes a esta oferta de empleo se publicarán en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en el Boletín Oficial del Estado.

Esta oferta de empleo público se ejecutará mediante procesos selectivos que garanticen los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad y los contemplados en el artículo 55.2 del Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y en el 51 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de ordenación y gestión de la función pública valenciana.

No obstante, las personas interesadas podrán interponer un recurso de reposición ante el rector en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación; en este caso no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo mencionado en el párrafo anterior hasta que no recaiga un resolución expresa o presunta del recurso de reposición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Todo ello sin perjuicio de que se utilice cualquier otra vía que se considere oportuna.

Por otra parte, el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la Universidad Miguel Hernández de Elche y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) de República Dominicana han firmado un convenio específico, que permitirá la cooperación académica entre ambas instituciones. Mediante este acuerdo, el MESCYT ofrecerá becas de postgrado para la formación de profesionales dominicanos en programas de maestrías y doctorados ofertados por la UMH.