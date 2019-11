El IES Carrús visibiliza los asesinatos machistas

La fachada del IES Carrús ha amanecido esta mañana con la silueta de las 70 mujeres asesinadas por violencia machista -la última hoy mismo-, contando la historia de cada una de ellas con el fin de concienciar a todo el barrio sobre la lacra social que supone la violencia contra la mujer.

La iniciativa ha partido de los alumnos de primero a cuarto de la ESO, de la asignatura Valores Éticos, que cursan aquellos que no optan a Religión, según ha explicado la vicerrectora del centro, Isabel Moralejo. Los alumnos han ido trabajando durante semanas para obtener las cifras de mujeres asesinadas, y no solo las de la lista oficial, ha añadido la docente, sino aquellas víctimas que pese a que son asesinados por violencia machista, no constan como tal en los registros oficiales. Esta también ha sido una forma de reivindicar que se tenga en cuenta como víctima a cualquier mujer asesinada o agredida por el hecho de ser mujer.

Los docentes han llenado la fachada exterior con el trabajo realizada por los alumnos para "concienciar y visibilizar lo que se hace en el centro, aprovechando que estamos en mitad del barrio", ha explicado la docente.

Esta es una iniciativa más a las muchas que se han organizado en la ciudad para este día, como la lectura del manifiesto en el Centro de Congresos con la presencia de multitud de escolares o las dos concentraciones que recorrerán hoy la ciudad. La primera, la manifestación que partirá desde la Plaza de Barcelona a las 20 horas, organizada por Elx Pel Dret a Decidir, y la concentración convocada a la misma hora en la Plaça de Baix, organizada por la Coordinadora Feminista de Elche.

Vox frusta la declaración institucional

La conmemoración del Día Internacional Contra la Violencia de Género ha marcado hoy el pleno municipal del Ayuntamiento de Elche donde de manera insólita no ha salido adelante la declaración institucional para unir a todos los partidos políticos contra esta lacra social.

Vox ha sido la única formación donde también en Elche, al igual que ha hecho en Madrid y distintos municipios donde tiene representación, se ha desmarcado de la propuesta para repulsar la violencia machista que sí que han respaldado el resto de formaciones políticas.

La moción, presentada por PSOE, ha contado con los votos a favor de sus percusores, Compromís, PP y Ciudadanos. El compromiso adquirido pasa por poner en valor las medidas contenidas en el Pacto de Estado, declarar Elche como municipio "Tolerancia cero con los maltratadores"; expresar el rechazo a cualquier posición política que propugne la negación de la existencia de la violencia de género o que rechace la validez de las políticas públicas enfocadas a su total erradicación; respaldar a las organizaciones y grupo se mujeres que han actuado como catalizadores y líderes de los avances legislativos y políticos en la última década en lo que respecta a los derechos de las mujeres. Además, los grupos se han comprometido a reforzar iniciativas para combatir la lacra.

El argumento que ha dado Vox para negarse a respaldar la declaración institucional es que están en "contra del dinero público que criminaliza al varón", que la ley de Violencia de Género es "un fracaso porque confronta a hombres y mujeres" y que "hay intereses creados en la sociedad para que la violencia de género exista a través de asociaciones que actúan de intermediarias y que tienen intereses". Es lo que ha expresado hoy la portavoz de Vox, Amparo Cerdá, quien ha defendido la condena a "todo tipo de violencia, independientemente del sexo, de la raza y de la nacionalidad".

La líder de Vox en Elche ha pedido también la cadena perpetua para los violadores y ha dicho que su partido "los queremos vivos, pero a todos. Desde la concepción hasta la muerte natural".

La postura de la formación de Abascal ha encendido al resto de formaciones políticas en el Ayuntamiento ilicitano. El PSOE ha lamentado que "se dinamite la unidad nacional contra la violencia machista". El edil de Igualdad, Mariano Varela, ha asegurado que "no vamos a dar ni un paso atrás porque las queremos vivas".

Desde Compromís, su portavoz, Esther Díez, ha dicho que "quienes tiran piedras a la lucha contra la violencia de género son un peligro público". El PP, a través de la edil Loli Serna, ha dicho que "esto no es cuestión de ideologías ni de ser partidistas" y ha reivindicado el centro de mujer en Elche las 24 horas del día. También Ciudadanos ha lamentado que este año no haya una declaración institucional y ha defendido que todos los partidos políticos "trabajen unidos" en esta lucha.