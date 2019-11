Acuerdo del pleno para pedir más inversiones para fiestas e infraestructuras

En el pleno de hoy han salido aprobadas por unanimidad tres mociones para instar a las diferentes administraciones a renovar su compromiso con la ciudad mediante inversiones. En concreto, Compromís ha pedido la equiparación de las fiestas ilicitanas a las Hogueras alicantinas en cuanto a financiación por parte de la Diputación Provincial. Los Populares, elevar al Consell que incorpore todos los proyectos prometidos a Elche en los presupuestos de la Generalitat. Y, Ciudadanos, ha llamado a un gran pacto municipal, con objetivos claros y seguimiento, por el cual se presionará al Gobierno Central la construcción de infraestructuras de comunicación para Elche.

El Pleno, asimismo, ha reiterado de manera unánime su defensa del ciclismo de montaña y de quienes lo practican, por lo que se solicitará a instancias superiores una legislación clara que determine aquellos senderos por los que no se pueden transitar. También ha obtenido el respaldo de toda la Corporación Municipal una moción in voche del Grupo Popular, que interpela al Ministerio de Transición Ecológica para que, tal y como indica el memorándum de la ley del trasvase Tajo-Segura, los agricultores reciban los 14,7 hectómetros cúbicos de agua acordados, y no los 7,5 que el Ministerio plantea.

Por otra parte, la moción del Grupo Popular que pedía que la lengua valenciana no pueda ser requisito excluyente para el acceso al empleo público ha sido rechazada por los grupos que conforman en Equipo de Gobierno, dado que, como ha recordado el edil de Promoció Lingüística, Carles Molina, "el valenciano en los procesos de empleo en nuestro Ayuntamiento no se considera requisito excluyente sino mérito".