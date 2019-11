La Virgen estrenará arca en el Tamarit

En 1940 Joaquín Blasco realizó la primera arca de la Venida de la Virgen y este año su hijo, Francisco Blasco, ha sido el encargado de construir, bajo la dirección técnica de Sixto Marco, la tercera con la que llegará la Patrona a la playa del Tamarit. La nueva arca sustituirá, a partir de las próximas fiestas, a la que elaboró Ildefonso Rodríguez en 2001.

La Sociedad Venida de la Virgen llevaba varios años meditando el proyecto de renovación del arca que transporta a la imagen de la Patrona, con el fin de dar solución a varios problemas como el elevado peso que tenían que llevar los portadores, 450 kilos, así como el aislamiento, ya que al ser de madera se acababan produciendo filtraciones de agua típicas en este tipo de embarcaciones.

Varias han sido las propuestas que se han planteado, y al final la entidad confió la renovación de un elemento esencial para entender la celebración, al ingeniero industrial Sixto Marco, que propuso la elaboración de una arca construida a base de fibra de vidrio y poliéster, como se están haciendo las construcciones navales actuales.

El resultado ha sido un arca adaptada a los tiempos, pero sin perder la esencia de la tradición del Bien de Interés Cultural (BIC), que le da los acabados y remates, exactamente igual a los anteriores, que verán los ilicitanos el 28 de diciembre, cuando llegue a la orilla del mar y la encuentre el guardacostas Francesc Cantó, como ha hecho todos los años desde que se representa el hallazgo de la Virgen de la Asunción.

Además del empleo de materiales más resistentes que la madera, uno de los grandes logros alcanzados con la construcción de esta nueva arca es la reducción de peso que tendrán que llevar los portadores. Sixto Marco explica que «hemos ideado un sistema de lastrado, con el que hemos creado una cámara inundable, para que se llene con 270 litros de agua cuando el arca entre en el mar y permita garantizar la estabilidad, sin riesgo de volcad0». Después, apunta Sixto Marco, «una vez que el arca llega a la orilla, se puede abrir una trampilla para vaciar el agua, y que el arca se quede con un peso de 210 kilos, que es menos de la mitad de lo que pesaba el arca anterior».

Se trata, por tanto, de un sistema que no solo permite garantizar la estabilidad del arca cuando está dentro del mar, custodiada por los buzos, a la espera de que arranque la representación y llegue a la orilla, sino que, además, alivia la carga de los portadores durante la celebración.

Francisco Blasco explica que «una vez que teníamos claro lo que íbamos a hacer, empezamos a construirla en julio, y ya hemos tenido tiempo de ponerla a prueba en una piscina y en el mar, con los buzos, y todos los ensayos han salido a la perfección».



«Todo un honor»

Para Sixto Marco y Francisco Blasco involucrarse en la construcción del arca de la Virgen ha sido «todo un honor». Francisco Blasco decía que «saber que mi padre fue quien hizo la primera, es lo que me animó a ofrecerme para colaborar en su construcción. Llevo toda la vida en los astilleros y ahora que estoy jubilado hacer el arca ha sido todo un placer».

Por su parte, Sixto Marco, que también será el pregonero de las fiestas de la Venida de la Virgen el 26 de diciembre en el Gran Teatro, confiesa que «desde que me jubilé he tratado de dedicar mis horas a hacer cosas que me satisfacen. Y esto es una satisfacción muy grande, como haber participado en la restauración de la Mangrana y el Araceli».