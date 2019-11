No es lo mismo un revólver que revolver

Educación. Un proyecto surgido en un aula del colegio El Pla está traspasando todas las fronteras gracias al éxito alcanzado en internet. La profesora Beatriz Cerdán buscó un método para ayudar a sus alumnos a acentuar correctamente. La implicación de los menores ha sido tan grande que la iniciativa se está contagiando de escuela en escuela.

No es lo mismo ingles que inglés, pico que picó, revolver que revólver o bebe que bebé. Consciente de la importancia que tienen los acentos a la hora de escribir, la profesora del colegio El Pla Beatriz Cerdán ha impulsado la campaña #AcenTÚate, un reto viral surgido en Elche que está teniendo gran calado en las redes sociales, como lo demuestra la gran cantidad de vídeos que circulan en los que los escolares ponen énfasis en la importancia de poner el acento. Tal es el éxito que está alcanzado esta iniciativa pedagógica que los alumnos de la clase de Cerdán han sido invitados por el propio alcalde, Carlos González, al Ayuntamiento, y el conseller de Educación, Vicent Marzà, no ha dudado a la hora de sumarse a la campaña.

«Todo empezó porque los profesores estábamos buscando una forma de motivar a nuestros estudiantes, algo que para ellos sea significativo y que también podamos compartir con otros docentes», empieza explicando la profesora de El Pla sobre el origen de su campaña viral. A través de un hashtag que encontró en Twitter comenzó a buscar palabras que podían generar confusión. «El método no es milagroso ni ponen todas las tildes correctamente, pero sí que hemos conseguido que presten más atención a la hora de escribir», apostilla Cerdán, que ve con orgullo cómo un proyecto surgido entre las cuatro paredes de su aula se ha contagiado entre niños de otros centros escolares.



Bombardeo en internet

La campaña ideada por la profesora ilicitana se basa en que los menores busquen información sobre palabras, graben vídeos indicando la diferencia entre poner tilde o no hacerlo y bombardeen Twitter con las imágenes para que el movimiento llegue a otros colegios. Desde Secundaria y los institutos también se están haciendo eco de la metodología, adaptándola a su etapa educativa. «#AcenTÚate, no es lo mismo?.» comienzan los escolares diciendo en cada uno de los vídeos que graban para esta campaña. Los menores se sienten orgullosos con la repercusión que están alcanzando y no es la primera vez que consiguen un logro viral. Si en esta ocasión lo han conseguido por plantar cara a la mala ortografía, anteriormente lo lograron con la guerra que le declararon al plástico en favor de la sostenibilidad.

Una metodología que escapa de las formas tradicionales de impartir clase consigue la implicación de unos alumnos que también ven a sus familiares contribuir a la causa de los acentos. «Se han lanzado de cabeza en este proyecto. Antes de ver los resultados en las redes, estaban muy implicados en la grabación de los vídeos, la motivación nos viene de serie», cuenta Cerdán. El hecho de que el alcalde haya invitado a los menores al Ayuntamiento para felicitarles por su esfuerzo en favor de la buena escritura o que los medios de comunicación se hagan eco de su esfuerzo también son grandes acicates para los escolares de El Pla.

Aunque la campaña esté enfocada hacia los más pequeños, la profesora que está detrás del movimiento viral considera que la mala ortografía empieza en el nocivo ejemplo que dan los adultos a sus hijos. «Somos los primeros que escribimos los mensajes en el móvil muy rápido, de cualquier manera, sin fijarnos y acortando las palabras. Los hay incluso que no escriben bien ni cuando les hacen una entrevista de trabajo», lamenta la docente.

Al margen de la campaña #AcenTÚate, Cerdán es una profesora con mucha iniciativa para desarrollar propuestas pedagógicas que motiven a los alumnos. Actualmente tiene otros proyectos en marcha, como uno que se inspira en la icónica película juvenil Los Goonies. «Hemos creado una narrativa para que los niños se impliquen, con retos y misiones. Queremos crear cohesión de equipo, en la clase somos Los Goonies, hemos decorado el aula para envolvernos en la historia», indica sobre el proyecto.

«Flippeando en clase» es otra de las iniciativas a las que se ha sumado, en este caso con el apoyo de vídeos que consiguen derribar los desfasados métodos de impartir docencia y realizar trabajos escolares fuera de las aulas.