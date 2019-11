Marea rosa contra el cáncer de mama en Elche

Elche se ha cubierto esta mañana con una intensa marea rosa para luchar contra el cáncer de mama. La XV edición de la tradicional carrera que organiza Amacmec ha congregado a unas 9.000 personas esta mañana de domingo en el Paseo de la Estación, desde donde ha partido la carrera de 10 kilómetros y la marcha de 5,5 kilómetros por diferentes puntos de la ciudad. El viento no ha podido con los miles de participantes que han querido estar presentes hoy para ayudar a aquellas personas que padecen la enfermedad, ya que los fondos de esta prueba solidaria irán para los servicios de fisioterapia y psicología que necesiten aquellas mujeres afectadas.

En cuanto a la prueba, el pistoletazo de salida se ha resistido hasta en tres ocasiones, por lo que la prueba ha comenzado con la típica cuenta atrás. Mientras los cerca de 2.000 corredores salían a toda velocidad, se han estado escuchando testimonios de mujeres que han explicado su historia a través del micrófono, al igual que varios ediles de la corporación han mostrado su compromiso en la prueba, también.

Este año no se han lanzado globos al cielo, ya que desde Amacmec señalan que quieren también ser sostenibles para que esta prueba no contribuya a a generar más plásticos. Por otro lado, tampoco habrá trofeos físicos si no unos detalles a los primeros en llegar a línea de meta, ya que la prueba no es competitiva.

El ambiente que podía verse esta mañana era el de familias al completo, incluso con mascotas, todos en la misma línea de seguir visibilizando la enfermedad y luchando por erradicarla, ya que tal y como señalaban varios de los marchadores, "es difícil encontrar a alguien que no haya tenido a un familiar enfermo o que incluso lo haya vivido en propia persona".