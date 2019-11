Funcionarios judiciales denuncian una «ola» de desperfectos en sus coches

Trabajadores de la Ciudad de la Justicia de Elche han denunciado que una decena de vehículos de los aparcamientos situados frente al edificio aparecieron el jueves por la tarde con multitud de rayajos provocados por lo que parecía ser una llave. Así lo aseguró uno de los afectados, que presentó una denuncia ante el juzgado de Instrucción, en funciones de guardia. Según señaló este trabajador «hay unos diez coches afectados. En mi caso no se salva nada, está rayado por completo, de principio a fin, con marcas por los dos laterales», lamentó.

Otro funcionario señaló que «una compañera ha venido hoy (por ayer) denunciando lo mismo, que cuando había ido a recoger su coche por la tarde, se lo ha encontrado por varios desperfectos». Los funcionarios pidieron ayer mayor vigilancia en estos aparcamientos, para acabar con práctica delictivas y poner orden en la zona. Otros trabajadores señalaron que no es la primera vez que se registran incidentes de este tipo, y pidieron mayor presencia policial para controlar también la alta presencia de gorrillas que «aunque no todos, llegan a ponerme soy agresivos si no les dar nada, y para los trabajadores supone un acoso diario, porque te insultan y te siguen si no les das dinero», señaló otra funcionaria.