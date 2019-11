Fraude a costa del cáncer de mama

Fotocopias. La asociación de afectadas por el cáncer de mama denuncia que se han vendido dorsales fotocopiados a tres euros, cuando el precio oficial es de 10, ya que incluye seguro, camiseta y el donativo para la causa solidaria.

Entre la indignación, la sorpresa y la incredulidad. La Asociación de Mujeres Afectadas por el Cáncer de Mama de Elche y Comarca (Amacmec) denunció ayer que se están vendiendo dorsales falsificados para la carrera benéfica programada para este domingo, a partir de las 10 horas, en varios parques y plazas de Elche y Crevillent, a un precio muy inferior al oficial. En concreto, denunciaron que varias personas, por desconocimiento, han adquirido dorsales a un precio de tres euros, que han resultado ser fotocopias de los originales, que tienen un precio de 10 euros, y que incluyen la camiseta de la entidad y, lo más importante, el seguro deportivo que cubre cualquier tipo de incidente durante la carrera o la marcha. Así, según la denuncia de la asociación, hay quien está intentando hacer negocio a costa de este evento, que tiene un trasfondo benéfico, ya que todo el dinero recaudado se destina a actividades de la asociación, entre las que se incluye la financiación de la investigación para acabar con el cáncer de mama.

La asociación contactó ayer con la Policía Local y Nacional para denunciar este fraude, aunque «al no saber quién está detrás, no se puede formalizar la denuncia contra una persona específica», señalaron ayer desde Amacmec. Por tanto, tanto desde la asociación como desde la Jefatura local solicitaron ayer la colaboración ciudadana para dar con quien está detrás de estas ventas falsificadas. Desde Amacmec señalaron que «hemos tenido constancia de estas falsificaciones a través de varias llamadas en la que usuarias, indignadas, nos han trasladado que cómo era posible que se vendieran a tres euros cuando desde la asociación y en los comercios colaboradores se estaba vendiendo a 10. Ha creado mucho malestar e indignación, también por el hecho de que no entendemos que se puede jugar con algo así», lamentaron.

Detectar la falsificación es relativamente sencillo, ya que los dorsales están impresos con un papel especial que garantizan su autenticidad, y que es clave ante cualquier reclamación ante el seguro que cubre los daños a cualquier participante. «Todos se han impreso desde la misma imprenta, y con este papel especial que, de hecho, originó retrasos por su escasez», explicaron desde Amacmec. Por tanto, invitaron a cualquier persona que haya adquirido estos dorsales a que se ponga en contacto con la asociación y alertaron de que no podrá participar con él ni en la carrera ni en la marcha. «Es muy triste porque sabemos que muchos lo han comprado con la voluntad de donar el dinero a la causa, justificaban el bajo precio porque no llevaba camiseta, pero no son válidos y tan solo sirven los que estamos distribuyendo a través de canales oficiales», explicaron desde la asociación.

300 disponibles



Sin embargo, en la mayoría de locales colaboradores que estaban distribuyendo dorsales oficiales ya han agotado sus existencias. Desde Amacmec señalaron ayer que hay cerca de 300 disponibles, por lo que recomendaron a todos los interesados que aún quieran conseguir un dorsal a realizar la inscripción a través de internet, y lo recojan en la sede de la asociación, en Carrús, o que acudan directamente estas dependencias a formalizar la inscripción.

La entidad espera rozar así con las inscripciones de última hora las 9.000 plazas con las que cuenta tanto la carrera, de 10 kilómetros, como la marcha a pie, de 5. También se han habilitado pruebas infantiles para que los más pequeños puedan participar de forma activa en el evento. La carrera benéfica de Amacmec, que celebra este año su XV edición, se ha convertido en una de las citas más multitudinarias, en buena parte por su trasfondo social al ir destinado a una buena causa.

Mercadillo cultural y solidario para apoyar a la asociación



La Glorieta acogerá este sábado un mercadillo solidario a favor de la lucha contra el cáncer de mama, apoyado por el Ayuntamiento de Elche y la Asociación Literaria Cultura (ALC) «La estación de las palabras», en el que los interesados podrán comprar libros, obras de arte, así como disfrutar de un ambiente festivo, además de contribuir con una buena causa. Todos los fondos recaudados irán a parar a la Asociación De Mujeres Afectadas por el Cáncer De Mama (Amacmec). Así lo explicó ayer el concejal de Comercio, Felip Sánchez, acompañado de Beatriz Segarra y Ana Esmeralda, presidenta y vicepresidenta de la asociación cultural. A partir de las 17 horas se expondrán a la venta los libros de los autores más representativos de Elche y comarca con la finalidad de que los lectores puedan llevarse los ejemplares firmados y dedicados de sus escritores ilicitanos favoritos. Poesía, fantasía o novela romántica serán algunos de los géneros que se muestren en los puestos de este rastrillo solidario. También habrá una exposición de las obras de los artistas de Asociación de Bellas Artes de Elche.