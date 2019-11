Carlos González anuncia más reuniones con los placeros tras encallarse la negociación con Aparcisa

El alcalde, Carlos González, aseguró ayer que habrá más reuniones con los placeros del Mercado para convencerlos de un proyecto alternativo, tras encallarse la negociación con la concesionaria, Aparcisa, que el miércoles por la noche escenificó la ruputura con el Ayuntamiento de Elche en un acto público ante más de un centenar de personas en el Centro de Congresos.

El regidor socialista advirtió ayer a la empresa que la decisión de rescindir el contrato está tomada por parte del ejecutivo local y le dejó en su tejado mover ficha para evitar alargar más la resolución del culebrón del edificio de abastos. «Si Aparcisa quiere un acuerdo que venga, si no corre el riesgo de irse a Galicia sin compensanción», dijo el primer edil. Algo que se contrapone al mensaje que viene trasladando la empresa en los últimos meses, al augurar «indemnizaciones millonarias y un litigio largo».

Ante los últimos acontecimientos y después de cancelar la mercantil la reunión la semana pasada con el Ayuntamiento, ya no hay previsto ningún nuevo encuentro. El líder del ejecutivo local reconoció que sí que se ha producido esta semana un contacto telefónico entre las dos partes, pero nada más y lamentó la posición de la empresa. «Ha habido tres oportunidades para la negociación y la posición de la empresa es escurridiza y huidiza», criticó González, quien señaló también que Aparcisa puede hacer los actos públicos que quiera «siempre que pague las tasas del Centro de Congresos», precisó.

Áun así, el alcalde quiso insistir en que, por su parte, no «cierra la puerta a nada, porque no es nuestro talante» y apuntó a los placeros, quienes están ahora mismo en el centro de todas las miradas, tanto del Ayuntamiento, como de Aparcisa, que reiteró el miércoles que accedería a negociar si el alcalde llega a un acuerdo con los vendedores. Y es que el kid de la cuestión es que si la concesionaria llega a un acuerdo con el eqiupo de gobierno para renunciar a la concesión, el colectivo de placeros denunciará a la empresa porque es con ésta con la que tiene un contrato. Y por ahora, los vendedores ya han avisado de que no aceptarán otra cosa que no sea el proyecto de 2015.

De momento, el primer edil no ha desvelad cuándo ni qué es lo que exactamente les va a proponer. «Hablaremos con los placeros, les plantearemos un proyecto. Y Aparcisa que siga con sus teorías, nosotros seguiremos avanzando para resolver la solución», concluyó el alcalde.