Denuncian al Hospital del Vinalopó ante Trabajo por contratar a pocos discapacitados

Los sindicatos UGT y CC OO, que forman parte del comité de empresa del Hospital del Vinalopó, ha llevado a la empresa que gestiona este departamento de salud ante la Inspección de Trabajo por, según denuncian, «la escasa contratación de personas con discapacidad». Según estos, se estaría incumpliendo la «ley del 1/2013 por la cual toda empresa pública o privada debe contar con, al menos, un 2 % de contratos para personas con discapacidad». Unas acusaciones que desde la empresa perteneciente al grupo de Ribera Salud negaron ayer rotundamente asegurando que «la empresa sí cumple con las obligaciones en materia de contratación de personas con discapacidad, según establece la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad , y el RD 364/2005, de 8 de abril, sobre cumplimiento alternativo a la cuota de reserva en favor de trabajadores con discapacidad».

Los sindicatos señalaron que ese mínimo del 2% que marca la ley en cuanto a contrataciones de personas con discapacidad supondría la presencia en la plantilla de 30 contratos de entre los aproximadamente 1.500 trabajadores que constan actualmente en la empresa». Una cifra que «por lo que hemos podido constatar revisando los contratos, no se cumple». Además, rechazan que esos puesto se cubran con ese «cumplimiento alternativo a la cuota de reserva» que señala la empresa, lo que se traduce en la contratación de servicios externos o suministros a empresas que sí empleen a personas discapacitadas porque «la ley contempla esta situación cuando, por las características de los puestos de trabajo, no se pueda emplear a personas con discapacidad directamente, algo que no ocurre en el hospital», señalaron fuentes sindicales.

Desde el hospital insistieron que cumplen la ley en ambos casos mientras que los sindicatos señalaron que «no sabemos lo que motiva a no contratar a trabajadores y trabajadoras pertenecientes a este colectivo pero sospechamos que les supongan un menor rendimiento que al resto».