El frío en Elche hoy: mínimas de 7 y máximas de 16 grados

Nueva jornada de frío en Elche. Por las noches y al alba, la sensación de frío se deja notar y, hasta bien avanzada la mañana, las temperaturas no se elevan, aunque sea ligeramente.

Muchos caminan ya con guantes y gorro por las calles del municipio, que ha registrado una mínima de 7 grados y que está previsto que sobre las 14 o 15 horas las máximas no superen los 16 grados.

De igual modo, hasta el próximo viernes, cuando hay una probabilidad de precipitaciones del 100%, no comenzarán a subir ligeramente las temperaturas, en un ascenso que se prolongará al menos hasta el martes.