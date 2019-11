El PP de Elche pide al Consell que el valenciano no sea "requisito excluyente" para acceder al empleo público

El Partido Popular ha anunciado hoy que presentará una moción para instar al Consell a respetar que la lengua valenciana "no pueda ser un requisito excluyente y barrera impeditiva para acceder al empleo público y sí un mérito, ponderado según las funciones a desarrollar y sin perjuicio de garantizar empleados públicos suficientes para atender a los ciudadanos".

El portavoz adjunto del PP, José Navarro, ha defendido que "se garantice y se respete en el acceso a toda la función pública autonómica, los principios de mérito, igualdad y capacidad establecidos en la Constitución española y que no se lleve ninguna modificación legislativa para que se establezca el requisito lingüístico como obligatorio, excluyente, limitativo o condicionante, sin perjuicio de su valoración como mérito en los puestos de empleo público".

"Nuestra tierra ha sido una tierra abierta, de oportunidades, es por ello que no vamos a permitir que limitemos la oportunidades de todos los ciudadanos que quieren trabajar o convivir en nuestra Comunidad. No entendemos como grandes profesionales , como médicos, maestros, ingenieros, abogados€ no tienen derecho a acceder a un puesto por el capricho de Ximo Puig y sus socios de gobierno", ha concluido.