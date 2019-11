Elecciones Generales 10-N: El PSOE es una isla en el Baix Vinalopó mientras PP y Vox copan Crevillent y Santa Pola

El ascenso de Vox, también en el Baix Vinalopó, donde ganó en Crevillent por delante del Partido Popular (PP) y fue la tercera fuerza más votada en Santa Pola (tras PP y PSOE), al igual que en Elche (tras PSOE y PP), es el dato más significativo que arroja la jornada del 1o-N en la comarca. Pasadas las diez y cuarto de la noche, en la sede socialista ilicitana, el candidato al Congreso, Alejandro Soler, hacía una primera reflexión sobre estas Generales y, sin preguntarle al respecto, decía esto: «Estamos razonablemente satisfechos en una circunstancias difíciles, somos la fuerza mayoritaria, pero tenemos una preocupación por la subida de la ultraderecha que nos viene a contaminar el panorama nacional. Y nos tiene que abrir a todos una reflexión para saber por qué han obtenido un resultado tan abultado. En eso tenemos que hacer el resto de partidos un ejercicio de responsabilidad y no sólo en Madrid, también en Elche porque aquí también ha crecido Vox y lo tenemos que valorar en futuros comités electorales». El partido de Abascal ha ganado en Elche 7.378 votos más y supera el 20% de cuota de intención de voto, lo que supone siete puntos más desde abril. También sobre esta cuestión del resultado de Vox se pronunciaba Pablo Ruz, presidente local del PP, quien repite en la Cámara Alta, «nosotros estamos satisfechos porque ganamos cinco puntos y el PSOE ha bajado, pero tampoco es para estar contentos. Tenemos que valorar aún todos los resultados, aún hay que hacer muchas lecturas». Sobre a quién le había robado el partido de Abascal los votos, Ruz lo tenía claro, «a nosotros no, a Ciudadanos y algo al PSOE. Ciudadanos tiene que reflexionar profundamente sobre lo que le ha pasado en abril, en mayo y ahora».

Soler aseguraba por su parte que espera que Pedro Sánchez sea presidente pese al panorama de división que dejan las urnas, «tenemos que afrontar la negociación porque la izquierda tiene que alcanzar un acuerdo y no se puede llevar otra vez a los ciudadanos a unas elecciones». Ruz no lo tenía tan claro.



Cita

Sobre los datos que deja la jornada del 10-N en Elche, el triunfo correspondió al PSOE con un porcentaje muy similar al que ya obtuvo en la cita de abril (29,01) o en la de 2016 (27,3%), aunque en aquella ocasión, hace tres años, el PP le sacó 18.000 votos (32,05% y 40.435 sufragios). El PP se dio por satisfecho recuperando cuota de votantes, con 4.580 y un 5%. En cambio, Cs no olvidará lo sucedido ayer pues se dejó 15.584 votos si se compara con la cita de abril; es más, ha perdido 12 puntos y pasa de ser la segunda fuerza a la quinta. Podemos, pierde también apoyos en las urnas, concretamente 2.573 y un 1,3%. Otro partido que gana en votos -como Vox y PP- es Més Compromís, 1.042 más y prácticamente un punto.



Baix Vinalopó

Por lo que resta de la comarca, en Crevillent, Vox obtuvo un resultado incontestable, con 3.761 votos (26,47%) por delante del PP, con 3.395 (23,8%). Si se suma ambos porcentajes se comprueba que tienen más de la mitad de los sufragios que ayer fueron a parar a las urnas en la ciudad de las alfombras. Curiosamente, Compromís, quien tiene la Alcaldía, con José Manuel Penalva, sólo fue la quinta fuerza más votada, con 991 sufragios (6,57%), mientras que el PSOE se quedaba prácticamente a la par con el PP y eran los terceros con más apoyos (3.268 y 23%), Podemos era cuarto, con 1.677 y un 11% y Ciudadanos no pasó de 779 apoyos (5,48%).

Y en Santa Pola, la victoria fue para el Partido Popular con 3.929 votos (26,9%) por delante de PSOE, con 3.528 (24,2%) y Vox, con 3.249 (22,3%). PP y Vox suman prácticamente la mitad de votos (49,2%) Con respecto a hace seis meses, los socialistas han perdido la hegemonia y el PP ha subido en 600 apoyos, mientras que Vox suma 900 votos más desde abril.

La desgana de los ciudadanos a la hora de ir a votar se hizo patente en la caída del porcentaje de votos, en Elche, fue del 4,3% (baja del 75,6 al 71,3); en Crevillent, de 5,8% (del 77,2 al 71,4); y en Santa Pola, del 5,2 (del 71,9 al 66,7).