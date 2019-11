Focus Pyme reúne a 500 personas en Elche

Focus Pyme y Emprendimiento Comunitat Valenciana 2019 ha cerrado sus puertas hoy en Elche con la intención de posicionarse como el encuentro de referencia para el ecosistema emprendedor del panorama nacional, al tratarse del mayor encuentro para pymes y emprendedores. La temática elegida para esta ocasión ha sido la 'Transformación digital, innovación y competitividad', temas fundamentales en el futuro de la empresa y el emprendimiento. Desde ayer y durante la jornada de hoy, Elche, se ha convertido en epicentro de la transformación digital. Un acontecimiento organizado por los CEEI de la Comunitat Valenciana y el Ayuntamiento de la ciudad, y promovido y financiado por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) y FEDER.

Durante el encuentro el conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafa Climent, ha declarado que "encuentros como Focus Pyme y Emprendimiento son necesarios para tener cada vez más empresas y personas emprendedoras que generen riqueza y nos ayuden a cohesionar el territorio desde la cooperación". Además, ha añadido "su trayectoria lo ha convertido en referente para todas aquellas personas que tienen una idea de negocio y que quieren innovar, por eso creímos necesario desde la Conselleria de Economía Sostenible y desde el IVACE descentralizarlo y acercar las mismas herramientas y recursos a todos y cada uno de los rincones de esta Comunitat".

Este evento, en su 14ª edición, ha conseguido congregar a más 500 inscritos. Entre los ponentes, ha destacado la presencia de Carlos Leyva, ceo SOLUCIONA Smart it Solutions for Business; Sergio Ros, socio consejero de MTNG Global Experience y Moisés Gil, responsable de negocio y soluciones digitales INYCOM. Los tres han expuesto y explicado como el uso de la tecnología y las redes permite mejorar, radicalmente, el alcance y el rendimiento de la empresa, redefiniendo procesos, puntos de contacto y modelos de negocio. Durante su intervención, Leyva ha hecho hincapié en que "en época de cambio ser bueno no es suficiente, hay que ser el mejor, además no es tanto que cambiemos lo que hacemos, sino lo que somos".

Asimismo, durante la jornada se ha abordado la mesa redonda 'La revolución de la interfaz en la transformación digital. Realidad virtual, aumentada y extendida'. Una sesión en la que se ha dado a conocer con casos prácticos las aplicaciones de las tecnologías emergentes y cómo evolucionan rápidamente en términos de innovación para mejorar los procesos en las empresas mejorando su competitividad. En ella han intervenido Jano Hernández, CTO de Wideum; Javier Martínez García, CEO & Fundador de Odyssey Robotics y Javier Campos, CTO de Aumenta Solutios. Como moderador Sergio Román, director del área de Financiación y Desarrollo Empresarial del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

En el transcurso de la mañana también se ha contado la ponencia 'Smart Society: la digitalización al servicio de la sociedad'. En ella se han expuesto las bases para una transición justa en la transformación digital de las empresas, partiendo del documento de Naciones Unidas 'Compromiso empresarial para una transición justa y empleos verdes dignos' y de la concepción de la empresa como actor social relevante

También se han dado a conocer los ganadores de la VI edición del Concurso 5U CV STARTUP, el primer premio ha sido para Helios Rodríguez Rosa con el proyecto "NESPRA", el segundo y tercer premio han sido otorgados a los trabajos "Dawako Medtech" y "Bioferric INK" respectivamente. Asimismo, los afortunados de la VI edición del Concurso 5U CV STARTUP Junior han sido: María Claudia Rus; Clara Guillén y Ana Solsona; Adrián Requena Gutiérrez; Miguel Sánchez Lozano y Clara Gómez y Gemma Figuerola.

Finalmente cabe destacar el plenario 'Humanizando la trasformación digital'. Esta charla–coloquio que ha planteado cómo las nuevas tecnologías han transformado la forma en la que vivimos y en la que trabajamos, para siempre. Los ponentes en esta ocasión han sido Jorge de los Santos, artista, filósofo y conferenciante, además de analista en diversos medios de comunicación nacionales y Juan Luis Polo, socio fundador y director general corporativo de Good Rebels, además de presidente de la asociación de agencias digitales (AD). Por su parte, Polo ha declarado que "hay que dotar a las empresas de propósito, autonomía y desarrollo, conociendo a fondo y motivando a nuestros trabajadores. Son la parte más importante de las compañías".