Dos meses entre andamios en Torrellano

Han pasado dos meses desde que la empresa que estaba arreglando la fachada del IES de Torrellano abandonó el proyecto, y las familias de los alumnos siguen reclamando que se les dé más información sobre las medidas de seguridad que se han adoptado en el centro educativo, y que la Conselleria de Educación vuelva a contratar las obras para acabar con la presencia de andamios en el instituto, que forman parte del paisaje de la pedanía.

El departamento que dirige Vicent Marzà asegura que durante estos dos últimos meses, entre septiembre y octubre, la prioridad ha sido «garantizar la seguridad del alumnado y profesorado para que las clases se desarrollen con normalidad», y que, «en estos momentos se está ultimando toda la documentación para volver a licitar de nuevo la obra». La Conselleria espera volver a contratar las obras pronto, según ha asegurado a este diario, pero no ha concretado fechas.

Quejas



Mientras tanto, las familias con alumnos en el instituto aseguran que no se han adoptado todas las medidas de seguridad en el entorno. En este sentido, desde el colectivo de padres explicaron que las medidas de seguridad, según se les informó desde la Conselleria de Educación, constaban de dos fases. La primera intervención consistía en asegurar los andamios para que no supongan ningún peligro en el día a día del centro educativo, así como habilitar accesos seguros; mientras que la segunda tenía que ver con la impermeabilización de las zonas de la fachada que se han quedado al descubierto durante las catas y las obras, y que, por lo tanto, suponen un mayor peligro de desprendimiento en caso de lluvias intensas, como los últimos episodios de gota fría, y pueden generar más daños.

Las familias denuncian que la segunda fase prevista en la adopción de medidas de seguridad no se ha ejecutado. «Se reforzaron los andamios y se crearon varios accesos de seguridad para que las clases pudiesen comenzar en septiembre, pero no se ha impermeabilizado nada. Por aquí ya no hemos visto a nadie hacer nada más», aseguró uno de los padres de alumnos del IES de Torrellano.

De hecho, a día de hoy, el Ayuntamiento de Elche, tras acordarlo por unanimidad en el pleno todos los grupos políticos, ha reclamado a la Conselleria de Educación más información sobre las medidas de seguridad que se han adoptado, y que se confirme formalmente que se ha hecho todo lo que se tenía que hacer, ya que existen serias dudas. Los padres, por su parte, también han solicitado esta información, a través del grupo parlamentario popular en la Cortes Valencianas. Sin embargo, reconocen, «no hemos obtenido respuesta y seguimos a la espera de la solución definitiva».

Rescisión



Y todo esto cuando la Consellleria de Educación asegura que la nueva licitación del proyecto saldrá en poco tiempo, pero para que eso suceda es necesario resolver, primero, la resolución del contrato con la primera empresa adjudicataria, que dejó la obra al entrar en quiebra, según informó el Ayuntamiento de Elche.

Sobre este último tema, la resolución del contrato con la primera adjudicataria, lo único que ha trascendido hasta la fecha es que la Conselleria de Educación presentó a la empresa una oferta para rescindir el contrato a través de un acuerdo y que ésta la ha considerado adecuada. Si esto se tramita, la nueva licitación podrá estar un poco más cerca, como desea toda la comunidad educativa en Torrellano.

València descarta la tramitación de emergencia



El trámite administrativo para volver a contratar la obra de la fachada del IES Torrellano se está llevando a cabo con carácter de urgencia, después de que los servicios técnicos de Educación rechazarán en València catalogarlos de emergencia. Esta última opción es la que se propuso desde la Dirección Territorial de Alicante, ante el peligro de desprendimientos en caso de lluvia. Sin embargo, València descartó este problema y optó por la tramitación urgente. Con la tramitación por vía de emergencia se evitan los plazos de exposición pública de la licitación, mientras que con la de urgencia los plazos habituales se acortan a la mitad.

El plazo para presentar el proyecto del colegio La Paz finaliza en diciembre



La comunidad educativa dio más tiempo al Consell para que en lugar de rehabilitar el centro se levante uno nuevo

El problema que está soportando la comunidad educativa de Torrellano no se ciñe solo al proyecto de la fachada del instituto. En esta pedanía ilicitana siguen muy de cerca los movimientos de la Conselleria de Educación para que dé solución a la falta de espacio en el colegio La Paz, que es uno de los dos centros de las pedanías que cuenta con aulas prefabricadas desde hace más de una década.

En este colegio la comunidad educativa realizó durante el curso pasado un sinfín de concentraciones para que la Administración autonómica agilice los trámites para ampliar el centro.

Tras muchas protestas, y llamadas de atención del Ayuntamiento de Elche, que también se ha mostrado, en este asunto, muy crítico con la Generalitat Valenciana, el departamento de Vicent Marzà se comprometió con la comunidad educativa a tener redactado el proyecto para hacer un colegio totalmente nuevo a finales de este año.

Aunque en un principio la opción que se estaba tramitando era la de ampliar las instalaciones actuales, tras comprobar el estado de la cimentación del edificio se llegó a la conclusión de que iba a ser más rentable demoler todo el complejo y construir uno nuevo, que rehabilitar el actual. En este punto los padres estuvieron conformes.

Este cambio de rumbo hizo que la Conselleria de Educación pidiese un poco más de tiempo para redactar el nuevo proyecto, y el plazo acordado con los padres finalizará con el año, en diciembre, cuando éstos esperan haberse sentado con los representantes del departamento de infraestructuras de Educación, para que les presenten el proyecto.

Mientras tanto, la Conselleria sustituyó durante el pasado verano los barracones de La Paz, al considerar que habían llegado al final de su vida útil, ya que estaban causando muchos problemas de humedades y filtraciones de agua.