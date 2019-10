Elche aprueba 64 nuevas plazas para la Policía Local

El concejal de Personal y Seguridad Ciudadana, Ramón Abad, ha anunciado hoy que la Junta de Gobierno Local tiene previsto aprobar mañana un paquete de oferta de empleo público para la incorporación de 64 agentes a la plantilla de la Policía Local.

"Se trata de un avance sustancial en cuanto a la ampliación de la plantilla de la Policía, un importante paso para hacer realidad el compromiso del alcalde y del Equipo de Gobierno de cerrar la actual legislatura con una plantilla formada por 400 agentes", ha explicado Abad.

El concejal ha aclarado que, "por un lado mañana se lleva a cabo la aprobación definitiva de 38 plazas que ya pasaron por Junta de Gobierno en verano, pero sobre las que hubo una alegación que se ha tenido en cuenta y fruto de ello se han logrado ganar cinco plazas. Por lo tanto, mañana sacamos 14 plazas por movilidad y 24 plazas para el turno libre".

Por otra parte, atendiendo a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que dicta que no puede haber dentro de los cuerpos de la Policía Local personal interino después del 31 de diciembre de este año, se sacan también once plazas por estabilización para que los once interinos de la Policía Local puedan optar a esta plaza definitiva junto a los aspirantes que se presenten.

"Por último y fruto del acuerdo al que llegamos la semana pasada desde Recursos Humanos y que tiene como origen una impugnación que hubo de las oposiciones de 2008, vamos a ofertar 15 plazas más para que los opositores de 2008 tengan una oportunidad más para ser agente de Policía", ha indicado el concejal quien ha añadido que "en definitiva, entre las de estabilización, consolidación, libres, movilidad y acuerdo de ejecución de sentencia del año 2008, mañana la Junta de Gobierno Local aprueba 64 plazas de Policía Local de Elche que esperamos que durante el año 2020 puedan prometer su cargo y estar en la calle al servicio de la ciudadanía".

A partir de ahora se tiene que llevar a cabo la composición del tribunal y el mismo decidirá la fecha de las pruebas selectivas, previsiblemente en el primer semestre de 2020. Los aprobados deberán pasar después el periodo de formación en el IVASPE y ya se incorporarán a la Plantilla de la Policía Local.

Ramón Aban ha indicado que "con estas nuevas incorporaciones se va a hacer realidad la puesta en marcha de las nuevas unidades de la Policía Local que anunció el alcalde para mejorar el servicio. Estamos hablando de tres unidades para mejorar la seguridad en el Camp d'Elx, para prevenir y actuar sobre los casos de acoso escolar y otra para evitar conflictos de vecindad.