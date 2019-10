La Audiencia encuentra los dos CDs "perdidos" del caso Brugal

Aparecieron. Los dos CDs "perdidos" del Caso Brugal, que contienen las conversaciones que dieron origen al procedimiento y que el juzgado llevaba buscando desde principios de mes ya han sido localizados. Así lo ha hecho saber la letrada de la Administración de Justicia al inicio de la sesión del juicio de hoy, que en un principio estaba reservada únicamente a que la Fiscalía y la acusación particular dictaminaran si modificaban o mantenían su acusación provisional. Así, durante la mañana, se escucharán las conversaciones que contienen estos CDs, nombrados con F55 y F59, y que contienen conversaciones incautadas por la Policía al empresario Ángel Fenoll, el principal acusado de los 34 que se sientan en el banquillo por un presunto amaño en la contrata de basuras de Orihuela. Estas conversaciones son parte de las que él mismo filtró a la prensa cuando la contrata se adjudicó a una empresa diferente a la suya.

La desaparición de estos CDs ponía en jaque buena parte de la carga probatoria de la acusación, pues eran precisamente la pieza clave que dio inicio a todo lo demás. El tribunal reproducirá así a lo largo de toda la mañana el contenido de estas conversaciones, en las que aparece el empresario y ediles orillados hablando del nuevo pliego y sobre cómo Fenoll podría hacerse con la contrata.

Todos los acusados escucharán así, por primera vez, el contenido de estas conversaciones, pues hasta ahora se habían ausentado de las sesiones del juicio, aunque hoy habían sido citados, en principio, para el trámite de conclusiones finales, que se ha pospuesto hasta la escucha de las conversaciones.



La búsqueda de los CDs

El inicio de la reproducción de las escuchas telefónicas intervenidas por la Policía Nacional en el registro de la casa y despacho de Ángel Fenol, uno de los principales acusados del caso Brugal, la trama que investiga un supuesto amaño en la contrata de basuras de Orihuela, no estuvo exento de contratiempos la semana pasada. La letrada de la Administración de Justicia inició la sesión informando a las partes que no aparecen varios de los CDs originales que almacenaron las conversaciones que la Fiscalía había pedido reproducir como prueba contra los acusados. El tribunal había aceptado durante la última sesión del juicio la petición de los letrados de la defensa de reproducir estas conversaciones telefónicas desde el soporte original donde fueron grabadas, para garantizar que no se había producido ninguna alteración en las mismas.

El primer CD en reproducirse debería haber sido uno de los intervenidos en la casa del propio Fenoll que, según los investigadores, grababa conversaciones con empresarios y cargos públicos con el fin de extorsionarles. Pero no fue posible. Seguramente previendo esta situación, el tribunal que juzga el caso dictó a última hora del martes un auto en el que reflejaba que en el caso de que por cualquier motivo no pudiera reproducirse estas conversaciones de forma íntegra en el dispositivo original, se recurriría al volcado de los archivos que digitalmente guarda la Sección Séptima de la Audiencia, que acoge la vista. Todo con el fin de no tener que suspender el juicio hasta que se localicen esos soportes originales de deben estar en la causa, pero que la letrada de la Administración de Justicia manifestó no haberlo encontrado. Así, aseguró que «seguirá buscando» al no hallar el CD en el sobre donde debería estar, según el índice de la causa. En el caso de que fuera encontrado más adelante, y si las defensas consideran oportuno que se reproduzca el CD original, el tribunal procederá a su escucha íntegra.

La letrada también informó que hay algunos archivos de vídeo almacenados en un DVD que no se ven, ni siquiera después de haber pedido ayuda a los informáticos de la Ciudad de la Justicia de Elche, por lo que no podrán reproducirse como parte de la prueba documental propuesta tanto por el Ministerio Fiscal como por la acusación particular -el Ayuntamiento de Orihuela-. Los abogados de las defensas pudieron examinar los CDs y DVDs que sí han sido localizados por el tribunal antes de que se reprodujeran. No obstante, insistieron en que más allá de su examen físico, quieren acceder al contenido para su verificación o, en su defecto, al menos a los metadatos de las grabaciones para determinar a ciencia cierta el momento en el que se grabaron esas escuchas telefónica, gracias a la «huella digital» que generan.