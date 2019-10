El recibo del agua subirá un 1,7% en Elche

subirá el recibo del agua en Elche. El Consejo de Administración de Aigües d'Elx aprobó ayer un incremento de un 1,7%, según el portavoz del equipo de gobierno, Héctor Díez, en base a "la previsión de lo que subirá el IPC en 2020" y que se trata de una "actualización acompasada" al

El próximo año tambiénen Elche. El Consejo de Administración de Aigües d'Elx aprobó ayer un incremento de un, según el portavoz del equipo de gobierno, Héctor Díez, en base a "la previsión de lo que subirá el IPC en 2020" y que se trata de una "actualización acompasada" al 1,5% de aumento de los principales impuestos, precios públicos y tasas que han aprobado PSOE y Compromís.

El argumento que ha dado el representante del ejecutivo local es que con esta subida se renovarán 10 kilómetros de tuberías de agua y dos kilómetros de alcantarillado, el fondo social de ayudas para personas sin recursos parará de 250.000 euros a 350.000 euros, habrá subvenciones para pagar alcantarillado (100.000 euros de partida), aumentarán los fondos para el mantenimiento de imbornales en 60.000 euros y para la instalación de contadores electrónicos en la misma cantidad.



Colectivos especiales como parados de larga duración, pensionistas, familias numerosas y víctimas de violencia de género estarán exentos de parte de la subida, y en sus recibos tendrán un recargo mínimo para el alcantarillado y los contadores electrónicos.



El portavoz socialista ha asegurado que el incremento del recibo "será de céntimos" y que para una familia media que consuma 32 metros cúbicos será de 75 céntimos al mes mientras para las que consuman 9 metros cúbicos será de 34 céntimos.



Díez ha destacado la importancia de afrontar decisiones para luchar contra la antigüedad de la red de alcantarillado y para lograr el título de Capital Verde Europea en 2030.



"No hay excusas para no tomar decisiones, de no hacer la subida ahora, en un futuro habría que hacer subidas más acusadas. Hay que trabajar para evitar el envejecimiento de la red".