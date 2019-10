Alba Reche: disco a la venta y firma mañana en Elche

Primero fue Medusa, después Caronte y, por último, Quimera. Alba Reche ha apostado por los dioses y animales de la mitología griega para el que es su esperado disco de estreno, un álbum que ha salido hoy al mercado, tanto en formato físico como digital. Mañana la cantante firmará ejemplares de su obra en su ciudad natal. Hasta la fecha, la artistas surgida de la factoría de Operación Triunfo había ido ido mostrando pequeñas píldoras de su primera colección de canciones en forma de singles. Hace tres semanas lanzó al mercado digital Medusa, tomando como referencia a la mujer de la mitología griega con pelo de serpiente que convertía a los hombres en piedra con su mirada. La semana pasada fue el turno de Caronte, segundo single que toma como referencia al barquero de Hades. Y hoy ha llegado la hora del disco completo, bautizado como Quimera en alusión al animal mitológico con la cabeza de león, el cuerpo de cabra y la cola de dragón, y que está compuesto por las siguientes canciones: Quimera, Caronte, Asteria, Aura, Niña, Lux, Hestia, Inanna, Eco, Medusa y Ares.

En el videoclip de Caronte que se conoció la pasada semana Alba Reche vuelve a ofrecer una estética muy cuidada, apareciendo montada sobre una barca en la que evoca al famoso personaje de la mitología griega. Vestida con un impecable traje blanco y sacándose una moneda de la lengua, elemento que llevaban los fallecidos que querían que Caronte los trasladara en su barca de una orilla a otra del río Aqueronte y poder llegar así al inframundo. Con esta nueva canción la joven espera repetir el éxito que ha cosechado con Medusa, que, en sus primeros quince días, llevaba más de 1.200.000 visualizaciones en su canal de YouTube.

Las novedades en torno a Alba Reche no se quedan ahí, ya que la ilicitana es muy activa en redes sociales y no para de anunciar los pasos que va dando en su carrera musical. Después de hacer pública la fecha de lanzamiento, el nombre y la portada de su primer disco, en la que aparece sujetada por un ángel con la cara tapada, la cantante también ha confirmado que mañana estará en Elche para firmar discos en el El Corte Inglés de la ciudad. A partir de las 12 horas en la terraza exterior de la primera planta de El Corte Inglés de Elche, la ex concursante ilicitana de la última edición del programa Operación Triunfo firmará su nuevo trabajo. El evento estará abierto al público general en la terraza exterior de los grandes almacenes. El Corte Inglés ha preparado un dispositivo para que todos los fans puedan ver a la famosa cantante local. Con un escenario de grandes dimensiones donde aquellos fans que previamente hayan adquirido el CD podrán subir para llevárselo dedicado y fotografiarse con la artista.