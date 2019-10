¿Imposible aparcar hoy en el centro de Elche?

"Casi una hora para aparcar en el centro de Elche y al final me he tenido que ir a mi casa y dejar allí el coche". Es lo que le ha pasado hoy a más de un conductor que se ha desplazado hasta el corazón de la ciudad y se ha encontrado con muchas dificultades para poder estacionar su vehículo.

Si cualquier día ya es una misión muy complicada encontrar un hueco libre en el centro de la ciudad para aparcar, ya sea en la calle o aparcamiento público como Candalix hoy lo está siendo más. Ni en el entorno del conservatorio, ni en la estación de autobuses ni en los alrededores de la plaza de Benidorm, en Altabix.

"Me he cansado de dar vueltas y me he tenido que ir a Porfirio Pascual", ha señalado esta mañana un conductor. "Imposible aparcar en el centro hoy, y otras veces lo consigo, he recurrido al parking de Filet de Fora", ha afirmado otro.

Esta semana se da la circunstancia de que el parking de la Universidad Miguel Hernández (UMH) está cerrado por el montaje de la fiesta de apertura del curso, que tendrá lugar el viernes. Por lo que todo apunta que la situación no mejore hasta el fin de semana. Lo mejor, dejar el coche en casa.