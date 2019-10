El mejor residente de Familia de la Comunidad está en Elche

Un especialista del departamento del Hospital General Universitario de Elche, el doctor Javier Ramírez Gil, ha sido doblemente galardonado por su excelente currículum MIR y destacado como mejor residente de Medicina de Familia y Comunitaria a nivel provincial, y también en toda la Comunitat Valenciana.

El doctor Ramírez Gil, que actualmente desarrolla su labor como Médico de Familia en el centro de salud de Altabix, recibió el primer galardón al mejor residente a nivel provincial el pasado mes de mayo por parte la Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria de la provincia de Alicante.

El premio se dirimía entre todos aquellos residentes de Medicina Familiar que finalizaban la formación en ese momento en toda la provincia, es decir, entre aproximadamente 50 residentes de Medicina de Familia de los 10 departamentos de salud de Alicante.

Por otro lado, el especialista también ha recibido recientemente el premio al mejor currículum MIR a nivel autonómico por parte de la Societat Valenciana de Medicina Familiar i Comunitària. El galardón le fue entregado en el Congreso anual de la Sociedad que se ha celebrado este año en Castellón el 3 y 4 de octubre.

El doctor Ramírez Gil asegura que "Estoy muy contento por este reconocimiento, que quiero dedicar a todos los que me han enseñado y ayudado en este camino, especialmente a mis tutores y compañeros, porque en parte gracias a ellos hoy soy el médico que soy".



Importancia de la Atención Primaria

El especialista cree que la sanidad pública debe apostar por una Atención Primaria fuerte para seguir garantizando su calidad, eficiencia y sostenibilidad "Fomentar la mayor continuidad posible en la relación médico-paciente ha demostrado no sólo mejorar la calidad de la asistencia, sino la seguridad del paciente, e incluso la esperanza de vida".

Sobre el futuro, no tiene duda de que en el S. XXI el médico de familia tiene un papel clave: "los múltiples problemas crónicos de una población cada vez más envejecida y polimedicada hacen más que nunca necesaria la figura de un médico que vea al paciente como un todo, en su contexto, y coordine sus cuidados. Esto sólo se puede conseguir potenciando más estructuras de asistencia sanitaria de proximidad, como son los Centros de Salud", ha concluido.



Currículum

Javier Ramírez Gil es natural de Aspe, se licenció en la Universidad Miguel Hernández (2013) y realizó un año de estancia Erasmus en la Università degli Studi di Pavia, Italia (2012). Posteriormente ha sido residente de Medicina Familiar y Comunitaria en el Centro de Salud Altabix de Elche, hasta 2019. Sobre la elección de su especialidad, el médico explica que "realmente me agobiaba la idea de especializarme, por eso elegí, en parte a contracorriente, ser médico generalista. Mis intereses siempre han sido variados, pero me siento atraído por el lado más social de la medicina. Dentro y fuera de la consulta, me interesan especialmente las actividades preventivas y de promoción de la salud". Durante estos años de residencia, además de la actividad clínica cotidiana y las guardias, ha sido ponente y miembro del comité organizador de diversos congresos y jornadas independientes, de ámbito autonómico y nacional, como el Seminario de Innovación en Atención Primaria de Valencia, y es colaborador docente de la Universidad Miguel Hernández.

Asimismo, durante este tiempo ha publicado pequeños trabajos clínicos, de investigación y participado en la redacción de actualizaciones, como las 'Recomendaciones No Hacer en el Anciano', de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. Ha formado parte de diversos grupos de trabajo científico, siendo actualmente miembro activo en el Grup del Medicament de la Societat Valenciana de Medicina Familiar i Comunitària, en el que entre otras muchas cuestiones, se realizan evaluaciones críticas de las últimas novedades farmacológicas.