Así suena "Medusa", el single de Alba Reche que llega al número 1

Lanzada a la fama tras su paso por el programa "Operación Triunfo" y con una legión de seguidores detrás, tanto en Elche como en las redes sociales, Alba Reche va dando pasos hacia el que será su primer disco. De momento, hoy ha lanzado su single de adelanto bajo el nombre de "Medusa". Según ha hecho pública la discográfica Universal Music Spain, el trabajo de la cantante ilicitana ha alcanzado el número 1 por partida doble en formato digital, tanto en el apartado de canciones como en el de vídeos. En el canal de YouTube de Alba Reche, en el que el videoclip, de 2.44 minutos, fue colgado la pasada madrugada, ya se han superado las 250.000 reproducciones.

La ilicitana ha sido una de las últimas de su promoción de "Operación Triunfo" en dar a conocer su material propio, ya que ha querido esperar al momento oportuno para lanzar al mercado un contenido con la mejor calidad posible. La estética del videoclip está cuidada hasta el último detalle por parte de Alba Reche y en él se puede apreciar la aparición de serptientes, cuchillos o el busto de la diosa griega que da nombre a su single. Ahora sus seguidores esperan como agua de mayo que la artista de Elche anuncie la fecha del lanzamiento definitivo de su disco de estreno, un trabajo muy esperado en el que deberá plasmar todo el talento musical que se le presupone.

Hasta la prensa estadounidense se ha fijado en el potencial de Alba Reche. La versión de 'She Use to be Mine' que hizo en el programa de TVE ha aparecido en el 'The New York Times'. El periódico americano ha publicado un artículo con las cinco mejores versiones de la canción 'She Use to be Mine', escrita por Sara Bareilles para el musical de Broadway "Waitress". En la selección de las mejores versiones se encuentra Alba Reche, por su actuación durante su paso por el programa "Operación Triunfo"'. La autora del tema, Sara Bareilles, publicó en Twitter "Encontré su versión y no pude apartar mis ojos de ella. Es arriesgada y dura".

El fenómeno de Alba Reche no para de crecer. Una de las últimas pruebas de ellos es que su imagen formó parte de la campaña de la Generalitat para el 8M. La cantante ilicitana apareció en este proyecto junto a la influencer octogenaria Concha García, la periodista Carolina Ferre, la piloto militar y entrenadora de fútbol Patricia Campos y la bióloga molecular alicantina y directora nacional del Centro de Investigaciones Oncológicas, María Blasco.