El cómico despedido por su tuit sobre el síndrome de Down actúa el sábado en La Llotja de Elche

"El otro día me hicieron la mejor mamada de mi vida. El secreto fue que la chica usó muchas babas. Alguna ventaja tenía que tener el síndrome de Down" o "Los Javis son la prueba de que por mucho que lo intentes, por mucho que pongas de tu parte, es imposible morirte de sida a día de hoy". Estas son algunas de las barbaridades que ha publicado en su cuenta de Twitter David Suárez, un polémico cómico que tiene una actuación prevista para este sábado en La Llotja, con la que abrirá la temporada de otoño de la segunda sala municipal más importante de Elche.

Este humorista, que también tiene previsto actuar el próximo día 25 en Alicante en la Sala Clan Cabaret (un espacio privado, a diferencia de Elche), ya fue despedido el pasado abril de la Cadena Ser por sus chistes en redes sociales sobre personas con discapacidad. El segundo tuit ha sido publicado hoy mismo por David Suárez, al que le ha respondido el propio Javier Calvo, de Los Javis: "Gays y sida, muy buena crack".

Andreu Buenafuente también le despidió durante la emisión de Late Motiv:

Hace tres años el Ayuntamiento de Elche canceló un espectáculo del humorista alicantino Jorge Cremades tras sus polémicas declaraciones en un medio nacional, en las que venía a decir que "hay más violaciones a hombres que a mujeres". El humorista tenía previsto actuar el 28 de enero en el Gran Teatro y su espectáculo fue cancelado por el Consistorio, tras recibir una denuncia desde Radio Elche-Cadena Ser en la que alertaban a la administración local de estas controvertidas afirmaciones, que causaron gran revuelo en las redes sociales y que hay quien considera que son machistas.

El alcalde de Elche, Carlos González, retuiteó un mensaje de esta emisora en la que criticaban duramente las palabras del alicantino, que no es la primera vez que por su discurso se mete en un lío vinculado al machismo. "Comprometidos con la igualdad, por lo que no podemos tolerar actitudes que no sean claras con la condena y el combate al machismo", reseñaba el primer edil en su mensaje en su cuenta de Twitter.

Programación en La Llotja

Con el propósito de homenajear al músico ilicitano Ángel Alfosea, que falleció a finales del pasado año, entre otoño e invierno se celebrará en La Llotja un ciclo en su honor en el que participarán destacados cantantes y grupos. De momento son cinco las actuaciones que se han confirmado: Jaime Urrutia (9 de noviembre), la banda tributo Mind2Mode (21 de noviembre), Ferran Exceso (22 de noviembre), Luis Albert Segura (30 de noviembre) y Danza Invisible (18 de enero).

El ciclo de homenaje a Alfosea es una de las propuestas más atractivas que incluye la nueva programación de La Llotja, que entre sus espectáculos ofrece más conciertos, así como representaciones de teatro y monólogos de humor. El publico ilicitano podrá disfrutar, por ejemplo, con la música de Los Chunguitos y el cantautor ilicitano Rubén Cecilia o con el humor de Nacho García.