En directo | La Reina Letizia llega a Elche entre una gran expectación

12.27 horas. No faltan los comentarios de alumnos y padres por el "esmero" que ha puesto la Administración en mejorar la imagen del IES Severo Ochoa para la visita Real. "He oído que han pintado partes del Instituto por donde la Reina va a pasar. El resto del instituto puede quedar en ruinas" y "No he visto el Instituto tan limpio en mi vida".

12.25 horas. La reunión tiene que estar a punto de terminar. El nerviosismo crece por momentos en el centro educativo y los profesores tienen difícil contener a los chavales en las clases.



12.14 horas. Los alumnos, esperando la llegada de Su Majestad.



12.12 horas. Los profesores consideran que la visita de la Reina es un reconocimiento a la FP.

12.11 horas. Los alumnos de Comercio y Marketing están creando logos de marcas para enseñárselos a la Reina, mientras que los de Informática están montando ordenadores.

12.03 horas. Una de las mesas de la reunión tiene frutos secos de la zona y agua por expresa petición de la Casa Real. El conseller Vicent Marzà también se encuentra presente.



12.02 horas. Los alumnos que no tienen clases están nerviosos en los pasillos buscando a Su Majestad. En 10 minutos todos los alumnos bajan al patio para hacerse la foto. Es el momento más esperado, la imagen junto a la Reina de España.

12.01 horas. Los alumnos están preparando en las aulas la visita posterior de Doña Letizia. Un grupo será de Informática y otros, de Comercio y Marketing. La gente del polígono industrial de Carrús, donde se asienta el IES Severo Ochoa, también se asoma a ver qué pasa en el instituto. Toda la prensa ha sido desplazada a las aulas a la espera de que finalice este encuentro de la Reina.

12.00 horas. Casi la mitad de la visita de Su Majestad, se está desarrollado en una sala del centro educativo. A la misma asisten dos profesores, dos alumnos y dos empresarios. Uno de una mercantil informática y el segundo de una conocida marca de calzado de la ciudad. Ximo Puig y Carlos González están presentes, al igual que la ministra Celaá.

11.52 horas. La Reina Letizia, tras entrar al IES Severo Ochoa ha saludado a los miembros del equipo directivo. El nerviosismo y la cara de felicidad es patente en esta imagen.



11.51 horas. En el centro también se encuentra Desirée Segarra, deportista paralímpica en Río 2016, quien ha sido alumna del centro educativo. La Reina tiene previsto conocerla, según el protocolo

11.45 horas. En el exterior del centro educativo, la seguridad es máxima. A su llegada, el centenar de personas, en su mayoría vecinos del barrio, han aplaudido a Doña Letizia. La entrada ha sido muy rápida.



11.43 horas. Doña Letizia no ha perdido ni un instante la sonrisa. Ahora se dirige a la reunión con dos profesores, dos alumnos y dos empresarios que va a ser el momento más importante del encuentro.



11.42 horas. Doña Letizia ha llegado al IES acompañada por un séquito de cinco vehículos y luces un vestido de color azul. La reina viste zapatos y bolso a juego en rojo.

11.40 horas. La Reina acaba de llegar al IES Severo Ochoa. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el alcalde Carlos González, la han recibido. Doña Letizia ha venido acompañada por la ministra de Educación, María Isabel Celaá.

11.35 horas. La seguridad de la Casa Real ha inspeccionado los equipos de los medios de comunicación con perros. Han enviado a los alumnos a las aulas, los han sacado del patio, y están mirando por las ventanas. Hasta los chavales que no tienen clase han venido a verla.

11.34 horas. Han metido a todos los alumnos en aulas y las autoridades autonómicas y municipales también se encuentran en el interior del edificio educativo.

11.32 horas. Alrededor de un centenar de personas se encuentran a las puertas del centro desde hace más de una hora. Empiezan a gritar "La Leti". Las autoridades están esperando la llegada de la Reina.

11.26 horas. Buenos días. La Reina Letizia inaugura hoy el curso de la Formación Profesional en el IES Severo Ochoa de Elche. A las puertas del centro, gran expectación por ver a la monarca.