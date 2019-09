El portavoz adjunto de Vox en las Cortes defiende a Amparo Cerdá tras denunciar su expareja por violencia machista

El portavoz adjunto de Vox en Les Corts Valencianes José María Llanos ha dicho que le parece "absolutamente correcto y coherente" lo que hizo su compañera de partido en Elche, la cual consideró los hechos "como una agresión de un ser humano a otro, y no como un delito privilegiado de violencia de género".

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Elche, Amparo Cerdá, ha denunciado a su exmarido por una agresión pero ha asegurado no sentirse una víctima de violencia machista sino de un hecho "puntual", y ha manifestado que no quiere "beneficiarse" de una ley "injusta", de la que cree que "propicia las denuncias falsas".

En declaraciones este miércoles en los pasillos de Les Corts, Llanos ha indicado que la mujer fue a denunciar por agresión un ataque que había sufrido y los propios funcionarios que la atendieron "le conminaron a que lo hiciera por violencia de género", a lo que ella se negó, porque era "una agresión simplemente de un supuesto culpable a una efectiva víctima".

"Si no hay ya una relación afectiva entre las partes, no estamos exactamente ante una agresión incardinable en la violencia de género", ha afirmado Llanos, para quien una cosa es "lo que Fiscalía haría de oficio, y otra cosa es que la víctima pueda elegir el tipo delictivo que pretende utilizar frente a su agresor".

Según ha dicho, una agresión por violencia de género es la que comete un hombre a una mujer con la que tuvo una relación afectiva, "con un trato discriminatorio, atentando a la presunción de inocencia y con penas más graves".

Eso "es lo que nosotros no compartimos, esa desigualdad entre una agresión simple recogida en nuestro Código Penal y una agresión especial también recogida en nuestro Código Penal", ha defendido Llanos.



Los hechos

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Elche investiga un supuesto caso de violencia de género en el que está implicada la líder de VOX Elche, Amparo Cerdá. La portavoz del partido de Santiago Abascal aseguró ayer que denunció a su exmarido por agresión, y negó que fuese un caso de violencia machista, cerrando filas con la ideología de su partido, que está en contra del Pacto contra la Violencia de Género.

La edil de VOX convocó por la tarde, y con carácter de urgencia a la prensa, para explicar que el pasado 3 de mayo, en plena campaña electoral para las municipales, presentó una denuncia por agresión contra su exmarido ante la Policía Nacional, y que esta acabó activando el protocolo que marca la ley, según dijo, «en contra de mi voluntad».

Para la edil de VOX lo que pasó el 3 de mayo «fue una agresión física puntual, y esto es lo que yo denuncié». De esta forma, Amparo Cerdá trató de asegurar que, siguiendo la línea que marca su partido, que está en contra del pacto estatal, «no está en mi propósito beneficiarme de esta denuncia, que automáticamente me convierte en víctima de violencia de género, y no me he visto beneficiada en ningún momento en mi proceso de divorcio por esta denuncia, y no lo voy a hacer, ya que soy absolutamente coherente con mi pensamiento y con mi partido. Lo contrario sería una traición a mi misma».

En esta misma línea, Amparo Cerdá dijo que «no he utilizado esta denuncia para beneficiarme en ningún tipo de negociación, ni para chantajear a nadie. Cualquier otra lectura de esta denuncia es una falta a la realidad y a la verdad de los hechos».