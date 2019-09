Picaduras que acaban en el hospital

Efectos de la gota fría. Las lluvias de los últimos días ha hecho que vuelva a extenderse la plaga de mosquitos, en especial en zonas del litoral o del Camp d'Elx, donde la acumulación de agua sigue existiendo a día de hoy. Desde la empresa que realiza la fumigación, pidieron la colaboración ciudadana para evitar estancamientos de agua y señalaron que el 80% de los focos de mosquito tigre tienen lugar en fincas privadas.

La nueva plaga de mosquitos surgida tras el reciente episodio de gota fría ha disparado las quejas vecinales, sobre todo durante el fin de semana, al notarse un notable incremento de estos insectos, principalmente en las zonas del litoral y del Camp d'Elx. También en algunos puntos de la ciudad como los alrededores de la Ronda Sur, donde todavía hay una gran cantidad de agua estancada y matorral, lo que facilita la proliferación de los mosquitos así como en zonas de Santa Pola y Crevillent. De hecho, según confirmaron ayer desde el Hospital General de Elche, en los últimos días se ha registrado un ligero incremento en las atenciones médicas en los centros de salud, aunque sin mayor gravedad. Una vecina que vive en el Fondet de la Senieta, en El Altet, denunció ayer la proliferación de la plaga en la zona, y señaló que «a día de hoy aún existe una gran acumulación de agua estancada. Desde que asfaltaron la carretera que va desde El Altet a Urbanova taponaron la salida de agua natural al mar, y se queda estancada, lo que facilita la proliferación del mosquito tigre», denuncia. De hecho, según el parte médico que remitió a este diario, el domingo tuvo que acudir de Urgencias al Hospital IMED por una infección causada por una picadura de mosquito tigre. «Llevo varios días llamando al 010 para poner una queja en el Ayuntamiento y pedir una cita con la concejala de Sanidad, y no hay forma de que cojan el teléfono», señala la afectada.

Esto ha originado que se incrementen las molestias y las quejas de los vecinos. Y no solo en los focos clásicos, como Arenales, donde «este fin de semana era imposible sentarte en la terraza de un bar a tomar algo, te acribillaban», aseguró en vecino de la pedanía ilicitana. «Es cierto que hemos visto a la máquina y a los operarios fumigar, pero la fumigadora solo alcanza los bordes de los caminos, no entra en el terreno en profundidad, y como eso no se hace nada. No puede ser que cada dos por tres estemos igual», señaló otra vecina.

Conscientes de la proliferación de la plaga y de las molestias que genera para los residentes, desde la empresa que realiza las fumigaciones en el término municipal de Elche, CTL (Compañía de Tratamientos Levante SL), emitieron ayer un comunicado en el que explicaron que «las lluvias de los pasados días junto a las altas temperaturas provocan el aumentos de los focos de mosquitos. «Las inundaciones de las marismas junto a las altas temperaturas de septiembre, que alcanzan los 25 grados, provoca la eclosión en una media de 48 horas de las larvas de los mosquitos», explicaron. En los últimos días se han «intensificado esfuerzos y ampliado notablemente los recursos en la ciudad, para normalizar la situación y controlar esta molesta plaga.

Colaboración vecinal



En este sentido, desde la mercantil «debemos hacer un llamamiento a la colaboración ciudadana», para que vigilen y sequen «las acumulaciones de agua en botes, pilas, fregaderos, neumáticos, bidones, pozos, charcos, etcétera» para eliminar los focos. Para evitar la picadura, recomiendan «maximizar medidas hermeticidas como las mosquiteras en ventanas o puertas, y utilizar repelentes bajo prescripción farmacéutica.

Estas recomendaciones, señalan desde la empresa, son especialmente importantes para acabar con la plaga del mosquito tigre, ya que «el 80% de los focos se encuentran en propiedades particulares, por lo que rogamos a los ciudadanos que «vacíen el agua de maceteros y vigilen y sequen las acumulaciones de agua».

Los trabajos de fumigación continuarán en los próximos días en Elche, Santa Pola y Crevillent, según fuentes de los tres municipios. Desde el PP ilicitano, pidieron ayer destinar más recursos para frenar la plaga, tras recoger las quejas vecinales en los últimos días.