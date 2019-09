El PP urge al ejecutivo el expediente del juez sobre la orden de embargo de Puri Vives por una deuda

Días después de que se haya dado a conocer que el Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Elche ha decretado el embargo de parte del sueldo de la concejal socialista Puri Vives por una deuda, los diferentes grupos de la corporación municipal han reaccionado y todos por el momento piden prudencia porque entienden que se trata de un tema ligado a su vida personal y que, aparentemente, no influiría en la gestión municipal. Sin embargo, desde el PP señalan que a partir de hoy urgirán al equipo de gobierno a través de un registro de entrada para que les faciliten el expediente en el que se decreta el embargo.

Señalan los populares que analizarán el documento «y después valoraremos y tomaremos medidas, porque todo lo que sabemos es a través de la prensa, no sabemos de qué cantidad se está hablando y es de extrañar tratándose de la concejal de Transparencia, por lo que no vamos a permitir que nos oculten más información», explican desde el entorno de Pablo Ruz. Los socios de gobierno de Compromís señalan que se les informó de que se había firmado la orden de embargo y descartan que este contexto altere la gobernabilidad, ya que señalan que «las cuentas no definen la gestión, por eso no hemos hecho declaraciones, sabiendo que la parte del Ayuntamiento se ha hecho como debía», según responde la concejal Esther Díez.

Por su parte, desde Ciudadanos entienden que no deben opinar al respecto porque todavía no han tenido acceso al expediente, por lo que confirman que hoy se reunirán desde la agrupación de Cs para valorar si toman alguna medida. Descartan por ahora pedir responsabilidades ya que no conocen el trasfondo del embargo, aunque consideran que el alcalde, Carlos González, debería emitir un comunicado y explicar la situación a la ciudadanía, según la edil Eva Crisol.

Desde Vox se mantienen prudentes y no quieren pronunciarse hasta que sea el juez quien dictamine. Creen que se trata de un tema personal «y tendrá que ser el PSOE quien valore si influye esta situación en la imagen del partido», según Amparo Cerdá, portavoz de la formación.

El PSOE da su apoyo

La propia edil afectada, Puri Vives, responsable de Transparencia, Participación y Mayores realizó un comunicado hace tres días para informar sobre la orden del juzgado donde explicaba que se trataba de un asunto de «índole totalmente privada y personal», y que no afecta en ningún sentido a su labor como responsable de las concejalías, por lo que, por el momento, tiene pensado seguir trabajando al frente del Consistorio. Desde el PSOE avalan su posición, y emitieron un comunicado dando su respaldo a la concejal. El Ayuntamiento ha recibido por Registro General y de Intervención la notificación del juzgado, según informó la edil socialista, que aseguró que la retención se producirá este mismo mes. Vives señaló en su momento que se ha mostrado «colaborativa» y que la ejecutiva socialista presidida por Alejandro Soler ha sido informada de la situación.