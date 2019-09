Bustamante dimite al frente de Podemos tras el anuncio de elecciones generales

Las decisiones se adoptarán en una asamblea ciudadana hasta elegir sustituto.

El líder de Podemos de Elche, José Vicente Bustamante, ha presentado su dimisiónamparándose en «los malos resultados» de las municipales. El anuncio lo realizó ayer, coincidiendo con la convocatoria de unas nuevas elecciones generales, y después de cuatro meses de los comicios del 26 de mayo que dejaron a la formación morada sin poder acceder al Ayuntamiento.

Bustamante deja la secretaría general de Podemos porque «es lo correcto» y reconoció que el proyecto que ha liderado en estos últimos cuatro años para concurrir por primera vez a las urnas «no funcionó, lo intentamos pero no conseguimos nuestros objetivos». Apuntó a que «es el momento de dejar paso a otras personas que dirijan la organización».

Las municipales dejaron al partido de Bustamante con apenas 4.600 votos, como sexta fuerza política, por detrás de Vox. Tras la caída en las urnas, hubo voces dentro de la formación morada que ya pidieron la dimisión de José Vicente Bustamante, al que hicieron responsable de los malos resultados.Sin embargo, el desgaste de Podemos en Elche estuvo precedido por el auge de nuevas formaciones de izquierdas, con exintegrantes de la formación morada. Como ejemplo, ese descontento con la dirección del partido se materializó con la agrupación de electores «Elx Avant», que finalmente no pudo concurrir al 26M porque el juzgado no validó todas sus firmas. La concurrencia de otra coalición de izquierdas a las urnas «Elx en peu» también pasó factura al batacazo electoral de la fuerza dirigida hasta ayer por Bustamante. Otro de los reproches que le hicieron desde su partido fue no haber formado coalición con Esquerra Unida para tener más fuerza en las urnas.

«Gafas moradas»



Bustamante lamentó ayer en un comunicado haber propuesto sin éxito un proyecto «para cambiar un Elche de economía sumergida, de precariedad, de grandes desigualdades y apostar por un municipio que cuidara de su gente, del medio ambiente y tener un ayuntamiento con gafas moradas». Con ello, ahora a partir de ahora, Podemos estará dirigido por la militancia, las decisiones se tomarán en asambleas hasta que se convoque una nueva asamblea ciudadana municipal para elegir a la nueva dirección del partido.