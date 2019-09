Embargan el sueldo a la concejal socialista Puri Vives

El Juzgado de Primera Instancia nº3 de Elche ha decretado el embargo del sueldo a la concejala del equipo de gobierno Puri Vives. Así lo han comunicado esta tarde la propia edil y el grupo del PSOE en un comunicado que la respalda, una vez ha recibido por registro de entrada del Ayuntamiento la orden del juez, con fecha del pasado 11 de septiembre.

La responsable del área de Participación Ciudadana, Transparencia y Mayores ha señalado que se trata de un asunto

que "se enmarca dentro de mi esfera personal, no afecta en ningún sentido a mi labor como responsable de las concejalías".

El comunicado reza lo siguiente:

"En todo momento, me he mostrado absolutamente colaborativa a la hora de ejecutar dicha orden sobre mi sueldo. De hecho, la retención se producirá a partir de este mes de septiembre.

He trasladado esta situación que, reitero, afecta a mi esfera privada, tanto a los miembros del Grupo Municipal Socialista como a la Comisión Ejecutiva Socialista de Elche, compañeros y compañeras que me han mostrado su apoyo en este proceso. Hago público esta situación atendiendo a los valores de la transparencia y la honradez que rigen tanto mi trabajo como mi vida en el ámbito personal".

Desde el PSOE han asegurado un instante después de emitir la edil el comunicado, que la edil Puri Vives "goza de la plena confianza de este grupo municipal ya que el asunto referido en su comunicado se enmarca, por un lado, dentro de su esfera privada y personal y, por otro, no afecta en ningún caso a sus responsabilidades dentro del ámbito municipal".

Los socialistas alegan que "desde la Concejalía de Gestión Tributaria y Financiera se ha actuado de idéntica forma que si dicha orden del juzgado fuera de cualquier otro trabajador o trabajadora de este ayuntamiento y con absoluta normalidad. En todo momento, la concejala Purificación Vives se ha mostrado colaborativa a la hora de ejecutar dicha orden".

Asimismo, el grupo municipal ha trasladado "todo su apoyo a la concejala que ha manifestado su voluntad máxima de transparencia a la hora de comunicar esta situación derivada de su esfera privada".