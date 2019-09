Dimite el líder de Podemos en Elche

José Vicente Bustamante ha presentado la dimisión como secretario general de la formación morada en Elche después de cuatro años de liderazgo y asegura que no se presentará a unas nueva primarias para el mismo cargo. Podemos concurrió en Elche por primera vez a las elecciones municipales del pasado 26 de mayo y no obtuvo representación municipal.

Bustamante ha declarado que "dejo la Secretaría General de Podemos Elx pero no la política, después de los malos resultados del 26 de mayo es lo correcto. Han sido cuatro años liderando el partido en el municipio, donde he aprendido y crecido mucho; con disgustos, con grandes alegrías, y ha sido el lugar en el cual he conocido a personas realmente maravillosas y honestas".

Asimismo, ha afirmado que " en las elecciones municipales propusimos un proyecto para cambiar un Elche de economía sumergida, de precariedad, de grandes desigualdades y apostar por un municipio que cuidara de su gente, del medio ambiente y tener un ayuntamiento con gafas moradas. Pero no pudo ser, no funcionó, lo intentamos pero no conseguimos nuestros objetivos y es el momento de dejar paso a otras personas que dirijan la organización".

El líder morado ha destacado que "me gustaría dar las gracias a todos y todas las compañeras con las que he hecho camino, gracias a los 4.600 votantes, a toda la gente que me ha apoyado este tiempo confiando en mi y en mi equipo, sobre todo en los momentos mas difíciles. Sigo como activista social por los derechos humanos, la igualdad y el medio ambiente y militante de Podemos y Anticapitalistas.

A partir de ahora, Podemos Elx estará dirigido por la militancia, tomando sus decisiones en asambleas hasta que se convoque una nueva Asamblea Ciudadana municipal para elegir a la nueva dirección del partido.