El Institut d'Estudis Comarcals pide al gobierno local que no sea imprudente con las mascletàs

El Insitut d'Estudis Comarcals volvió a reclamar ayer la retirada de las mascletàs del Palacio de Altamira, tras hacer ayer el Ayuntamiento público el informe de la Universidad de Alicante sobre el impacto de las vibraciones en el conjunto monumental ilicitano, que determina que « no deberían realizarse en zonas tan próximas al conjunto monumental que se ha monitorizado dado que según los registros realizados y analizados cuantitativamente a partir de varias normativas de referencia, estas explosiones pueden causar deterioros al mismo».

El informe abrió la puerta a reducir la carga explosiva para mitigar las vibraciones, aunque sería necesario realizar nuevas mediciones para constatar que no existirían daños. El colectivo, no obstante, insistió en que cambien de lugar con independencia de la carga explosiva. «El equipo de gobierno tiene que cambiar de ubicación y no mantenerlas en Traspalacio con menos pólvora o sin la fase de terremoto, como alternativa que también está estudiando», señalaron desde el colectivo.

La asociación criticó que el Ayuntamiento es consciente de que está disparando las mascletàs en una zona declarada Bien de Interés Cultural (BIC). Y aseguró que «nada justifica sacrificar el patrimonio y mucho menos cuando hay alternativas. Una imprudencia a partir de ahora tendría peores consecuencias».

Por el momento, el Ayuntamiento no se ha decantado por ninguna de las dos opciones que plantea el informe, que asegura que «están estudiando»: o retirar las mascletàs de Traspalacio o reducir su carga explosiva.