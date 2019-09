La Audiencia acoge hoy por tercera vez el juicio del reparto del premio de cinco millones de La Dolorosa

La Sección Séptima de la Audiencia, con sede en Elche, retomará hoy el juicio por el reparto de los cinco millones de euros de la lotería de la cofradía de La Dolorosa, en Santa Pola, después de que se haya suspendido hasta en dos ocasiones, una en febrero de este año y otra en mayo. El caso se remonta a enero de 2011, cuando los cofrades fueron agraciados con el número que llevaban jugando desde hacía 28 años. Pese a que en un principio iban a destinar ese dinero a la creación de una fundación benéfica, con la llegada de la crisis decidieron repartir parte del premio entre cerca de 200 cofrades. Sin embargo, según los denunciantes, una treintena de ellos se quedó fuera del reparto, por lo que han denunciado por apropiación indebida.

En febrero de este año el juicio se suspendió debido a la enfermedad de una de las abogadas de la defensa. En mayo, durante el trámite de cuestiones previas se pidió que cambiaran a dos de los tres magistrados que formaban el tribunal debido a que previamente habían dictado un auto por el que declaraban socios a los denunciantes y podría considerarse que ya conocían el caso y no podían ser imparciales. Por tanto, tras ese cambio de magistrados, que ha sido aceptado por el tribunal, según fuentes de la defensa, no habría motivo alguno para una nueva suspensión y el juicio arrancará, previsiblemente, a partir de las 10 horas. La Fiscalía no ve delito en el reparto del dinero entre los cofrades, por lo que tan solo expondrá su acusación el letrado que representa a los denunciantes, ya que el Ministerio Público pide la libre absolución.

La defensa también pide el archivo de la causa al entender que no hay delito y que los denunciantes no están legitimados a la hora de ejercer acusación porque no serían ellos los perjudicados, sino la Cofradía, que no está personada ni hay acusación de la Fiscalía, tal y como explicaron el pasado mes de mayo.

No obstante los denunciantes sostienen que la directiva se saltó los estatutos, que marcan que el dinero del premio debería haberse destinado a fines sociales de forma íntegra, y no solo la mitad, como pretendieron hacer más tarde. De hecho, en un primer momento se anunció que sería así, y se destinaría a obtener viviendas para mujeres maltratadas, entre otros fines benéficos, aunque después se optó por repartir parte entre los miembros de la cofradía.

Durante la jornada de hoy declararán parte de la decena de acusados, principalmente miembros de la directiva de la cofradía. Sin embargo, el juicio se celebrará en varias sesiones, a lo largo de los próximos días. El conflicto entre los cofrades ha sido una constante durante los ocho años que dura el procedimiento, que ha calado a fondo entre la sociedad de la villa marinera.