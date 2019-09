La Bolsa premia la labor investigadora del catedrático del CEU Gonzalo Rubio

Gonzalo Rubio Irigoyen, catedrático de Economía y Finanzas del CEU de Elche, ha obtenido el premio al mejor trabajo sobre mercados financieros concedido por Bolsa y Mercados Españoles (BME) durante el XXVII Foro de Finanzas de la Asociación Española de Finanzas celebrado en la Universidad Carlos III de Madrid. El trabajo premiado lleva por título «Margining and Connectedness Dynamics of Equity Risk-Neutral Volatilities, Market Returns, and Treasury Bond Returns».