La empresa de socorrismo pagará 2.800 euros por no tener desfibriladores en las piscinas

La empresa que ha prestado el servicio de socorrismo en las piscinas de Elche este verano incumplió el contrato y ha acabado con un expediente abierto por el Ayuntamiento. La junta de gobierno aprobó ayer sancionar a la mercantil por no haber instalado desfibriladores y equipos para administrar oxígeno en las piscinas municipales descubiertas durante la campaña de baño. Además de una multa de 2.800 euros, el Ayuntamiento ha advertido a la empresa que en caso de no incorporar los equipos, que diagnostican y tratan las paradas cardiorrespiratorias, no podrán optar un segundo año al contrato.

El portavoz del ejecutivo local, Héctor Díez, señaló ayer que la empresa finaliza ya el servicio al acabar la temporada de piscinas, pero el pliego de condiciones abre la posibilidad a que pueda concurrir un segundo año.

En caso de que la empresa no subsane el incumplimiento, el equipo de gobierno tendrá que volver a sacar a licitación el servicio. Independientemente de que el Ayuntamiento tenga desfibriladores en las instalaciones deportivas, el contrato establecía que el servicio tuviera estos equipos de sanidad.

Fondos europeos



Por otra parte, la junta de gobierno decidió ayer mediante un despacho extraordinario remodelar el comité de dirección de los planes Edusi, que suponen la inversión de 30 millones de euros (La mitad procedentes de fondos europeos y la otra mitad, municipales) en la mejora de los barrios de San Antón, Los Palmerales y Carrús, entre otras medidas.

Con la reorganización del comité, una vez constituida la nueva Corporación municipal, el equipo de gobierno aseguró que va a impulsar la «inminente» puesta en marcha de estos nuevos proyectos, que el Ayuntamiento tiene la obligación de ejecutar entre 2017 y 2023. De momento, han iniciado la modernización de la Administración electrónica y mejora de la eficiencia energética en alumbrado público.